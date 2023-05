Amazon Alexa: adesso basta un gesto

Lo sappiamo tutti, certe volte basta un gesto. E lo sa anche Amazon che ha introdotto su due dei suoi dispositivi più famosi un nuovo modo per dare comandi ad Alexa e basato sulla funzionalità "Gesti". Su Echo Show 8 di seconda generazione ed Echo Show 10 di terza generazione, adesso, si possono disattivare timer e sveglie semplicemente con un gesto: mostrando il palmo della mano alla fotocamera.

Questa funzione si rivela utile quando non è possibile impartire comandi vocali ad Alexa né toccare lo schermo. Molto utile in camera da letto, ad esempio, perché si può disattivare la sveglia velocemente con il gesto della mano, oppure mentre si cucina e si hanno le mani sporche, c’è la TV accesa e Alexa non ci può sentire bene. Oppure quando siamo in bagno e ci stiamo lavando i denti. In più, la funzione "Gesti" può tornare utile a quegli utenti che hanno difficoltà di linguaggio o mobilità.

Per attivare la funzionalità "Gesti" bisogna accedere dal menù a Impostazioni > Opzioni del dispositivo > Gesti.

Echo Show 10 (3ª generazione) – Colore nero

Echo Show 8 (2ª generazione) – Colore nero

Eco Show 10 di terza generazione: com’è fatto

Eco Show 10 di terza generazione è composto da due parti: la superiore è lo schermo e l’inferiore è l’altoparlante, che funziona anche da base. Il display misura 10,1 pollici, è di tipo LCD con risoluzione HD (1.280x 800 pixel) e sulla parte anteriore è collocata, nella cornice, una fotocamera da 13 MP che serve per captare il gesto.

Lo schermo ruota per seguire l’utente e fornire sempre il miglior agolo di visione. Con l’inquadratura automatica, la fotocamera usa lo zoom per mantenere l’utente al centro della scena. La telecamera integrata, inoltre, funziona anche come sistema di videosorveglianza da remoto.

All’interno dell’altoparlante ci sono 2 tweeter da 25 millimetri e un woofer da 76 millimetri. Questo speaker serve ad ascoltare la musica con una qualità superiore, oltre che a riprodurre le risposte di Alexa.

Da Eco Show 10 di terza generazione è possibile collegare i dispositivi intelligenti Zigbee e Matter senza doversi appoggiare a un hub esterno.

Eco Show 8 di seconda generazione

Eco Show 8 di seconda generazione è un dispositivo con display LED da 8 pollici e con l’altoparlante integrato nella parte posteriore e che funziona anche da base d’appoggio. La fotocamera anteriore è la medesima del modello da 10 pollici, quindi da 13 MP, e si può ora usare per la funzione "Gesti".

Il comparto audio che si basa su due tweeter da 51 mm e non c’è un woofer dedicato ai bassi. Di conseguenza la qualità dell’audio riprodotto è inferiore, rispetto a quella di Echo Show 10. Ma è nettamente inferiore anche il prezzo di vendita: praticamente la metà, sconti esclusi.

