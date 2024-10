Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Una eclissi di Sole anulare da non perdere, anche se in Italia sarà visibile soltanto via streaming

Una splendida e affascinante eclissi anulare di Sole è prevista per mercoledì 2 ottobre 2024. Ciò vuol dire che si creerà un “anello di fuoco”, visibile per quasi 8 minuti. Un evento da non perdere di certo, ed esiste un modo per osservarlo anche dall’Italia.

Cos’è una eclissi anulare di Sole

Una qualsiasi eclissi prevede un corpo celeste che si interpone tra una sorgente luminosa e un osservatore. Se si parla di una eclissi di Sole, è la nostra stella a rappresentare la sorgente luminosa. Il corpo celeste che si interpone è invece la Luna. Quest’ultima proietta un’ombra su una parte del nostro pianeta.

Ogni eclisse solare avviene nella fase di Luna nuova, considerando come in quel momento il nostro satellite si trovi tra Terra e Sole. Considerando anche come l’orbita lunare sia inclinata, le eclissi solari non si concretizzano ogni mese.

L’eclissi solare anulare è un caso particolare. L’orbita del satellite naturale attorno alla Terra è ellittica, com’è noto, e l’eclissi può avvenire in un momento in cui l’orbita lunare è più lontana dalla Terra, come all’apogeo. In tal caso la dimensione angolare in cielo è più piccola di quella del Sole. Ciò vuol dire che la Luna non riesce a oscurare del tutto il disco della stella. Lascia una porzione scoperta, che offre una sorta di anello di fuoco.

Eclissi solare, dove e come vederla

Purtroppo per noi, l’eclissi solare non sarà visibile in Italia il 2 ottobre. Potranno godere di questo spettacolo tutte le persone in Cile meridionale, Patagonia e nell’Isola di Pasqua. Questa sarà l’ultima eclissi di Sole e avrà inizio alle 12:42 (17:42 ora italiana), raggiungendo il massimo alle 15:45 (20:45 ora italiana).

Il disco solare sarà coperto fino a un massimo del 93%. La durata totale sarà di 7 minuti e 25 secondi. In Italia non sarà possibile ammirare lo spettacolo a occhio nudo ma, in alternativa, si potrà seguire il tutto in live streaming. Online è facile individuarne svariati, come quello del portale Time and Date.

Ragionando in termini d’orario italiano, lo spettacolo inizierà alle 17:42 del 2 ottobre. La fase di anularità, con la Luna che inizierà a coprire il Sole, generando l’anello di fuoco spiegato in precedenza, avrà inizio soltanto 1 ora dopo. Ciò vuol dire intorno alle 18:50 ora italiana. Il massimo verrà invece raggiunto intorno alle 20:45.

Un’eclissi speciale

Sono tre i motivi cardine per i quali questa eclissi solare sia speciale. Al di là della bellezza in sé dell’evento naturale, occorre sottolineare come la durata sia particolarmente elevata. Con i 7 minuti e 25 secondi indicati, si supera il precedente massimale di ben 3 minuti. Il riferimento temporale è con la grande eclissi nord americana di aprile 2024.

Altro motivo che la rende speciale è dato dall’arrivo della prossima eclissi anulare. Occorrerà infatti attendere il 2027, considerando come quella del 2026 avverrà in Antartide, dunque in un luogo non abitato. Le prossime eclissi anulari più vicine a noi saranno nel 2028 e nel 2030, visibili in Portogallo, Marocco e Spagna nel primo caso, Algeria, Tunisia, Grecia e Turchia nel secondo. Il terzo motivo è che il percorso dell’eclissi coprirà l’Isola di Pasqua. Di fatto una delle location più impressionanti e suggestive dove poter apprezzare un panorama di questo genere.