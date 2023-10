Ecovacs Deebot T10 Plus, il robot aspirapolvere costa la metà: sconto imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Ecovacs

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS ROBOTICS T10 Plus è un elettrodomestico smart che ti risolve tantissimi problemi nella tua vita quotidiana. Tra le tante funzioni interessanti, per esempio, troviamo lo svuotamento automatico del piccolo ma capiente sacco interno, così non dovrai farlo tu ogni volta a mano. Uno strumento anche molto potente, che aspira velocemente tutto lo sporco che trova sulla sua strada.

A catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Non si tratta di una promo normale, ma di un’offerta con doppio sconto. Infatti, oltre a quello del 28% presente in pagina, c’è un coupon sconto del valore di ben 150€ che fa arrivare lo sconto al 44%. Praticamente è come pagarlo la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente in pagina.

ECOVACS Deebot T10 Plus

ECOVACS Deebot T10 Plus: caratteristiche tecniche

Questo potente aspirapolvere è in grado di aspirare polvere, capelli e qualsiasi elemento che trova nella sua strada. Il robot si svuota automaticamente e il sacco si riempie mediamente ogni 60 giorni, risparmiandoti così una fastidiosa incombenza quotidiana. È in grado di identificare con precisione 18 tipi di comuni ostacoli sul pavimento (giocattoli, calzini, pantofole, scarpe, pouf, ecc.) grazie alla precisa fotocamera in grado di rilevare gli oggetti anche in semioscurità. Dunque, non resterà bloccato, né trascinerà con sé oggetti.

Molto utile la tecnologia SLAM con TrueMapping 2.0, che consente al robot Ecovacs Deebot T10 PLUS di mappare la tua casa 10 volte più velocemente, con una precisione 4 volte superiore alla media dei prodotti in circolazione. Può mappare automaticamente 3+1 piani e salvare 3 mappe in 2D che puoi consultare direttamente sul tuo smartphone. Non solo precisione, anche tanta potenza come detto nell’incipit grazie alla potenza di aspirazione pari a 3000Pa e un sistema di lavaggio OZMO Pro 3.0. Puoi scegliere tra 3 livelli diversi di pulizia.

ECOVACS Deebot T10 Plus: prezzo e offerta su Amazon

Veniamo ora all’offerta in corso su Amazon. Il robot lavapavimenti e aspirapolvere ECOVACS Deebot T10 Plus è in offerta con uno sconto imperdibile del 28% a cui aggiungere un coupon di ben 150 euro. Il prezzo finale, quindi, è di soli 499€. In questo modo il risparmio totale è di ben 400€ (-44%). Inoltre, hai anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis da attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e ti arriva a casa nel giro di pochissimi giorni.

