Ecovacs, il robot aspirapolvere al minimo storico: sconto esagerato

Fonte foto: Ecovacs

È una delle migliori occasioni della giornata e lasciarsela scappare sarebbe un errore tremendo. Su Amazon è disponibile l’ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI in promo con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino e lo paghi molto meno della metà. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per un robot aspirapolvere in grado di fare di tutto, dall’aspirare tutta la polvere che si annida, fino al lavaggio del pavimento.

Le caratteristiche di questo robot aspirapolvere Ecovacs sono veramente uniche. Dotato delle migliori componenti presenti sul mercato, permette una pulizia accurata di tutta l’abitazione e lo puoi anche gestire da remoto con lo smartphone tramite l’apposita app, scegliendo quali stanze pulire e con quale intensità. Il merito è anche dei sensori e delle tecnologie sviluppate da Ecovacs che permettono una mappatura efficace di tutta l’abitazione. Inoltre, è dotata anche di una stazione per lo svuotamento automatico che non necessita di nessun tuo intervento. Insomma, il robot aspirapolvere dei sogni, oggi in offerta a un prezzo mai visto prima.

N.B. Per vedere il prezzo con gli ulteriori 50 euro di sconto è necessario cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto applicando il coupon disponibile.

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Ecovacs Deebot T20e OMNI: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi in promo il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI in promo a un prezzo di 599 euro, con uno sconto superiore al 55% che ti fa risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino. Per il robot aspirapolvere si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori occasioni che ti offre il web per un elettrodomestico con queste categorie. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. L’offerta si compone di un doppio sconto: oltre quella fissa del 54%, in pagina è presente un coupon sconto che ti fa risparmiare altri 50 euro. Il numero di coupon è limitato, quindi devi approfittarne subito. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo con tutta calma. Non ne resterai deluso.

N.B. Per vedere il prezzo con gli ulteriori 50 euro di sconto è necessario cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto applicando il coupon disponibile.

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Ecovcas Deebto T20e OMNI: le caratteristiche tecniche

Questo robot lavapavimenti e aspirapolvere di Ecovacs è dotato di una potenza di aspirazione notevole, che assicura una pulizia profonda. Monta il sistema OZMO Turbo 2.0 che è in grado di ruotare i panni fino a 180 volte al minuto. Inoltre, applica una pressione costante sul pavimento, capace di eliminare anche le macchie più ostinate, presenti sul pavimento da più giorni. Non solo potente, ma anche rispettoso delle superfici più delicate (come le moquette), o dei tappeti, sollevando il mocio quando percepisce la loro presenza grazie ai sensori di ultima generazione in dotazione.

Molto veloce nell’analizzare l’ambiente domestico ed elaborare così una mappa con estrema precisione, che ti apparirà poi sulla app per seguirne i movimenti. Si muove con disinvoltura ed estrema capacità di aggirare gli ostacoli come pantofole, scarpe, giocattoli, grazie all’algoritmo di intelligenza artificiali e non dovrai rimuoverli prima che inizi a pulire casa. Non avrai neppure l’incombenza di svuotare il contenitore della polvere, dato che dopo aver completato l’aspirazione torna da solo alla stazione di ricarica per svuotare le vaschette. Puoi gestirlo anche a voce, tramite il comando vocale integrato OK YIKO. Ma puoi anche decidere di utilizzare i più comuni Alexa o Google Assistant.

Ecovacs Deebot T20e OMNI