Ecovacs, il robot aspirapolvere a meno di metà prezzo: sconto sensazionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Ecovacs

Ultimi scampoli della Festa delle Offerte di Primavera e ultime occasioni per fare dei super affari. Per chiudere al meglio questi sei giorni dedicati agli sconti incredibili, abbiamo scelto un’offerta che non si era mai vista prima su Amazon e che ti permette di risparmiare ben 800 euro sull’acquisto di un robot aspirapolvere. Si tratta logicamente del minimo storico e lo paghi meno di metà prezzo, grazie a uno sconto che sfiora il 60%. Stiamo parlando del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni, modello con stazione per lo svuotamento automatico e con funzionalità tipiche di un dispositivo top di gamma.

Oltre all’offerta sensazionale, il robot aspirapolvere Ecovacs ha tutto quello che richiedi solitamente a un prodotto del genere. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti e grazie ai sensori presenti su tutta la scocca mappa accuratamente l’abitazione ed evita tutti gli ostacoli che incontra sul percorso. Puoi anche monitorare la pulizia tramite l’app dello smartphone e scegliere giorno per giorno quali stanze pulire. Adatto anche alla moquette e ha un sistema di sollevamento automatico per superare i tappeti.

Ecovacs Deebot T20e Omni: prezzo, offerta e sconto

Una delle migliori occasioni per chiudere al meglio questa Festa delle Offerte di Primavera 2024. Oggi trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebto T20e Omni in promo a un prezzo di 599 euro, con uno sconto che sfiora il 60%. Il risparmio totale è di ben 800 euro si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 54% c’è un coupon da applicare in pagina che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Inoltre, è una delle ultime occasioni per poter effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Ecovacs Deebto T20e Omni: le caratteristiche

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI pulisce il pavimento anche negli angoli più difficili, grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 dotato di panno rotante, dotato di una potenza di aspirazione da 6000Pa. I panni ruotano fino a 180 volte al minuto e, applicando una pressione costante sul pavimento, riescono a eliminare macchie presenti anche da alcuni giorni, senza lasciare aloni. Potenza, ma anche precisione e attenzione per le superfici delicate: riconosce infatti moquette e tappeti sollevando in automatico i panni per evitare di imbrattarli con il mocio.

La mappatura dell’abitazione fatta dal robot ECOVACS DEEBOT T20e OMNI è molto precisa grazie alla tecnologia TrueDetect 3D 3.0, che scansiona e rileva gli oggetti presenti a terra. In questo modo, non dovrai rimuoverli per far muovere agevolmente l’aspirapolvere lavapavimenti. Sarà l’elettrodomestico stesso a scansarli. Puoi anche gestirlo comodamente con la voce, grazie all’assistente vocale intelligente YIKO (ma anche con il comune assistente vocale Alexa) e programmare la pulizia della casa anche decidendo i tempi di permanenza per ogni camera, così da pulire in modo più approfondito stanze che necessitano maggiore attenzione.

Ecovacs Deebot T20e Omni