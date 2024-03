Festa delle Offerte di Primavera: le offerte last minute da non perdere

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Siamo arrivati alle battute finali: alle 23:59 di oggi 25 marzo termina la Festa delle Offerte di Primavera, il primo evento del 2024 dedicato agli sconti targato Amazon. In questi giorni vi abbiamo aggiornato in tempo reale sulle migliori promo da cogliere al volo nel nostro canale Telegram dedicato agli sconti (se ancora non sei registrato, lo puoi fare gratuitamente cliccando qui) e su tutte le offerte WOW, le promo lampo su alcuni prodotti specifici che durano poche ore. In queste ultime ventiquattro ore ci aspettano ancora tantissime offerte su migliaia di prodotti differenti.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le promo più interessanti e con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Le trovate tutte qui in basso suddivise per categorie di prodotto: si va dagli intramontabili smartphone (divisi per fasce di prezzo per facilitare la scelta), fino agli elettrodomestici per la cucina e per la pulizia di casa. Per molti dispositivi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon. Infine, non mancano i prodotti e i servizi a marchio Amazon, da sempre i più cercati e desiderati dagli utenti in questo periodo. Insomma, non vi resta che cliccare sul banner dell’offerta e completare l’acquisto.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2024

I migliori smartphone lowcost in offerta

Partiamo con la categoria di prodotto più venduta solitamente in questi eventi di Amazon: gli smartphone lowcost. Non bisogna nascondersi: i telefoni premium sono quelli che fanno maggiormente parlare di loro, ma i più venduti e ricercati dagli utenti sono quelli economici. Le persone solitamente non amano spendere cifre anche a tre zeri per un telefono e vanno alla ricerca dell’offerta migliore. Offerte che non mancano oggi, ma bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Avete meno di ventiquattro ore per acquistare l’ottimo Redmi Note 12 in offerta con uno sconto che supera il 30% e lo pagate solamente 159 euro. Potete anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Spendendo poche decine di euro in più, potete comprare il più recente Redmi Note 13 nella versione 4G: ottima potenza e un rapporto qualità-prezzo con pochi eguali. Se siete alla ricerca di alcune alternative affidabili agli smartphone Redmi, vi proponiamo due dispositivi Oppo molto recenti ed entrambi a un prezzo inferiore ai 150 euro. Ci riferiamo all’Oppo A18 e all’Oppo A38. Come potete intuire facilmente dalla numerazione, il secondo è leggermente più potente e costa una ventina di euro in più. Anche Samsung si iscrive a questa categoria con il Galaxy A15, ultima versione da poco uscita sul mercato del suo smartphone lowcost. Come ultimi, ma non per qualità, vi suggeriamo anche il Motorola e13 e il BlackShark Color8. Quest’ultimo è in offerta addirittura con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a meno della metà.

Redmi Note 12 – blu

Redmi Note 12 – nero

Redmi 12

Redmi Note 13

Oppo A18

Oppo A38

Galaxy A15

Motorola e13

Blackview Color8

I migliori smartphone top in offerta

Se avete un po’ più di budget e volete uno smartphone senza compromessi sotto il punto di vista delle performance, ci sono alcune offerte che fanno al caso tuo. Le più interessanti riguardano la nuova gamma Galaxy S24, da poco lanciata sul mercato e disponibile per la prima volta in offerta al minimo storico. Il modello "base" è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare 100 euro e puoi dilazionare la spesa in 12 rate a tasso zero. Per il Galaxy S24 Ultra, uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato, lo sconto è di 200 euro su quello di listino e anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La novità più importante di questi smartphone è la presenza di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra

In offerta trovi anche altri smartphone premium, tra cui il rivale diretto degli smartphone Samsung: l’iPhone 15. Lo sconto per il telefono Apple sfiora i 200 euro e approfitti di un super minimo storico.

iPhone 15

In questa "battaglia" per lo scettro dello smartphone più potente entrano di diritto anche il Google Pixel 8 Pro, telefono che si basa tantissimo sull’intelligenza artificiale e disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo di ben 250 euro. Il pagamento in 12 rate a tasso zero permette di diminuire l’esborso mensile. Altrettanto interessante la promo disponibile per il OnePlus 12. Anche in questo caso lo sconto si aggira sui 200 euro.

Google Pixel 8 Pro

OnePlus 12

Per acquistare uno smartphone top di gamma non bisogna per forza di cose spendere una cifra ai mille euro, ma in alcuni casi ci si può anche accontentare di qualche caratteristica top in meno e risparmiare un bel po’ di soldi. Come capita con il Galaxy A55, il Motorola edge 30 Fusion e lo Xiaomi 13T, telefoni con ottime caratteristiche e che trovi a meno di 500 euro.

Galaxy A55

Motorola edge 30 Fusion

Xiaomi 13T

Chiudiamo con un telefono differente da tutti gli altri: il Motorola Razr 40 Ultra. Se stavate aspettando il momento giusto per comprare uno smartphone pieghevole, oggi è il giorno perfetto. Il telefono Motorola è in promo speciale con uno sconto del 42% e risparmi 500 euro, approfittando del minimo storico. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento a rate.

Motorola Razr 40 Ultra

Gli smartwatch da comprare oggi

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è anche un’ottima occasione per acquistare uno smartwatch a un prezzo mai visto prima. Gli orologi smart sono diventati oramai un compagno fondamentale nella vita di tantissime persone e ti aiutano a tenere sotto controllo sia alcuni parametri vitali sia a registrare i dati degli allenamenti. Il mercato oramai è piuttosto variegato e ci sono dispositivi per tutte le tasche e per tutte le persone. Se vuoi spendere poco puoi acquistare un dispositivo a metà tra un orologio e una smart band, mentre se vuoi un wearable un po’ più completo, puoi affidarti agli smartwatch Samsung, Garmin o Amazfit. Noi ne abbiamo selezionati un paio, tutti con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con caratteristiche veramente top. Ad esempio trovi il Galaxy Watch4 Classic in offerta con uno sconto di ben il 60% e risparmi centinaia di euro. Altrettanto ottima l’offerta disponibile per il Garmin fenix 7, un orologio super resistente e che trovi con uno sconto del 31%. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Galaxy Watch4 Classic

Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 3 Pro

Galaxy Watch6

Garmin Venu 2

Garmin fenix 7

Oppo Band 2

I migliori smart TV in offerta

Uno dei dispositivi tech più amati degli italiani resta sempre e comunque lo smart TV con cui rilassarsi la sera e guardare i film e le proprie serie TV preferite. In questo evento Amazon si trovano delle ottime occasione per tutte le tasche e con televisori che coprono tutte le grandezze disponibili. Si può acquistare a un ottimo prezzo anche un TV da 32 pollici (il Sony Bravia), diventati oramai sempre più rari e difficili da trovare. Per chi vuole spendere poco e fare un ottimo acquisto, vi suggeriamo i Samsung Crystal (disponibili da 43 a 55 pollici) e gli LG QNED (sempre da 43 a 55 pollici). Le caratteristiche sono simili e anche il prezzo, la scelta va molto in base ai gusti personali. Ottima anche la promo disponibile per lo smart TV Philips Ambilight, televisore molto particolare con una retroilluminazione LED che si muove in base al contenuto che stai vedendo. Infine, per chi ha tanto budget a disposizione, l’offerta migliore riguarda il televisore Samsung OLED da 65 pollici disponibile con uno sconto che fa risparmiare quasi 2000 euro. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Sony Bravia KD-32W800

Samsung Crystal 43 pollici

Samsung Crystal 50 pollici

Samsung Crystal 55 pollici

Samsung Crystal UE50CU7170

Smart TV LG QNED 43 pollici

Smart TV LG QNED 50 pollici

Smart TV LG QNED 55 pollici

Philips TV 4K LED Ambilight

Samsung TV OLED QE65S95

Offerte di Primavera: i tablet e i computer in promo

Non mancano computer e tablet in super promo in questo evento targato Amazon. Tablet e computer sono dispositivi fondamentali per chi lavora nei servizi e permettono di migliorare la produttività. Avere un computer portatile performante o in alternativa un tablet che all’occorrenza può trasformarsi in un dispositivo di lavoro è diventato oramai fondamentale. Come ad esempio l’iPad Pro di quarta generazione disponibile a un ottimo prezzo e ancora oggi uno dei migliori tablet in commercio. Se, invece, sei alla ricerca di un tablet da utilizzare per lo più per lo svago, ti suggeriamo il realme Pad disponibile a un ottimo prezzo. Ottima occasione anche per il Mac mini versione 2023 con processore Apple M2: con lo sconto del 23% risparmi quasi 200 euro.

iPad Pro

Mac mini con chip M2

Blackview Tab 16 Pro

realme Pad

Galaxy Tab S9 FE

Computer HP

Asus Vivbook 15

Le cuffie da comprare oggi

Opportunità da non farsi sfuggire nemmeno per quanto riguarda le cuffie. In queste ultime ore della Festa delle Offerte di Primavera puoi approfittare di sconti mai visti prima su tantissimi modelli differenti di cuffie. Tra le più vendute di questi giorni ci sono sicuramente le Sennheiser HD 599, modello over-ear con una qualità eccezionale del suono e che trovi con uno sconto del 60%. Per gli amanti Apple ci sono le AirPods di seconda generazione: sconto del 28% e le paghi poco più di 100 euro. Non mancano le Galaxy Buds di Samsung, con due modelli in offerta al minimo storico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sennheiser HD 599

AirPods seconda generazione

Oppo Enco Buds2

Oppo Enco Buds2 Pro

Galaxy Buds FE

Galaxy Buds2 Pro

Le migliori friggitrici ad aria in offerta

Piccola, compatta e dal prezzo accessibile, la friggitrice ad aria è ormai un must-have nelle cucine di tutta Italia. Un vero e proprio asso nella manica che ti permette di cucinare di tutto in tempi record, usando pochissimo olio.

In occasione di questa Festa delle Offerte di Primavera, i prezzi sono davvero irresistibili. Con poche decine di euro puoi accaparrarti modelli performanti e ricchi di funzioni. E se vuoi il top di gamma, con un budget di 70-80 euro avrai a disposizione una friggitrice in grado di cucinare qualsiasi pietanza, dalle classiche patatine fritte alla carne, fino ai dolci più golosi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Dai un’occhiata alla nostra selezione delle migliori promo sulle friggitrici ad aria e scegli quella più adatta alle tue esigenze.

Aigostar Hayden

Electrolux Create 5

Electrolux Explore 6

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Moulinex Easy Fry & Grill

Ariete Airy Fryer XXL

Friggitrice ad aria Princess

Friggitrice ad aria Girmi

Friggitrice ad aria Haier

I robot aspirapolvere in promo per la Festa delle Offerte di Primavera

Lavorare e occuparsi della casa può essere davvero impegnativo. Ecco perché il robot aspirapolvere è diventato l’elettrodomestico del momento: un vero e proprio compagno che ti aiuta a mantenere i pavimenti puliti senza fatica. I modelli più recenti offrono una doppia funzione: aspirano la polvere e lavano il pavimento, rendendo la tua vita ancora più facile. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, trovi sconti eccezionali su alcuni dei migliori robot aspirapolvere sul mercato. Noi ne abbiamo selezionati una decina molto differenti tra di loro e con prezzi che occupano tutte le fasce di prezzo.

Xiaomi Robot Vacuum X10

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Xiaomi Robot Vacuum S12

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

iRobot Roomba 692

roborock Qrevo

roborock Q7 MAX

Rowenta X-Plorer Serie 75

I dispositivi Amazon da comprare oggi

Per ultime, ma non per importanza, le promo sui prodotti Amazon. Dai Fire TV Stick di Amazon fino alle telecamere Blink, passando per gli smart speaker Echo Dot c’è l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. E per risparmiare ancora di più, Amazon ci "delizia" anche con alcuni bundle sui prodotti per la smart home. Se vuoi rendere la tua abitazione intelligente, i dispositivi a marchio Amazon sono sicuramente tra i più indicati e quelli con il rapporto qualità prezzo migliore. Non approfittare di queste promo potrebbe essere veramente deleterio.

Poi ci sono sempre loro in promo speciale: i Fire TV Stick. Le chiavette multimediali di Amazon sono in super offerta e anche in questi giorni stanno andando a ruba grazie al loro prezzo alla portata di tutti. Il segreto del successo è sempre lo stesso: facili da utilizzare e donano i superpoteri al tuo televisore.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Echo Pop

Echo Dot

Echo Show 5 di terza generazione

Blink Outdoor

Blink Video Doorbell

Blink Mini

Echo Auto

Festa delle Offerte di Primavera 2024: le offerte sui servizi Amazon con

Come ogni evento Amazon che si rispetti, anche in questa Festa delle Offerte di Primavera troviamo alcuni servizi del sito di e-commerce in promo speciale. E sono sempre loro: Amazon Prime Music, Audible e Kindle Unlimited.

Se sei un amante della musica, puoi provare Amazon Prime Music (il concorrente più diretto di Spotify) gratis per 3 mesi e avere accesso a servizi speciali. Audible, invece, è il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast esclusivi. Per quattro mesi puoi pagare l’abbonamento solamente 2,95 euro al mese. Infine, puoi sottoscrivere gratis un abbonamento a Kindle Unlimited per due mesi e leggere tutti i libri e le riviste che vuoi tramite l’app.

AMAZON PRIME MUSIC 3 MESI GRATIS

AUDIBLE – 2,95 EURO AL MESE PER MESI

KINDLE UNLIMITED 2 MESI GRATIS

AMAZON SECONDA MANO – 20% EXTRA DI SCONTO