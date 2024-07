Prime Day: Ecovacs Deebot T30S Combo a un prezzo super

Fonte foto: Ecovacs

Tra i molti prodotti in offerta per il Prime Day di Amazon c’è l’Ecovacs Deebot T30S Combo un robot aspirapolvere e lavapavimenti che include anche un’aspirapolvere senza fili.

Si tratta, insomma, di un sistema per la pulizia domestica a 360° che è in grado di provvedere efficacemente a tutti i bisogni degli utenti e aiutarli a prendersi cura al meglio della propria abitazione.

Con gli sconti in corso il prezzo di questo dispositivo scende poco sotto i 950 euro, l’occasione perfetta per portare a casa un robot per la pulizia di fascia alta e risparmiare qualcosa.

Ecovacs Deebot T30S Combo: scheda tecnica

Ecovacs Deebot T30S Combo è composto dall’Ecovacs Deebot T30S, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e dall’aspirapolvere senza fili.

Sotto al robot, ci sono una spazzola rotante laterale che raccoglie la polvere in giro per casa e la spinge verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di aspirazione di ben 11.000 Pascal. Qui c’è anche una spazzola a rullo con tecnologia ZeroTangle utile per evitare grovigli di peli e capelli.

Sempre sotto all’unità ci sono anche due mocio rotanti che servono per lavare i pavimenti e che, quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate, si sollevano in automatico fino a 9 mm.

Inoltre con il sistema TruEdge, la piastra dei mocio destro può estendersi lateralmente per arrivare a pulire efficacemente anche i bordi.

Per spostarsi negli ambienti domestici il device utilizza un sistema di mappatura degli ambienti tramite TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0. Inoltre con la tecnologia TrueDetect 3D 3.0 il robot è in grado di riconoscere gli ostacoli, evitandoli senza problemi.

Per gestire l’unità si può utilizzare l’app Ecovacs Home che consente di monitorare lo stato del dispositivo e impostare le varie routine per la pulizia. In alternativa si possono utilizzare i comandi vocali dell’assistente YIKO 2.0 oppure Alexa e Google Assistant.

La batteria è da 5.200 mAh per un’autonomia di circa 200/290 minuti a seconda della modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno trova posto la vaschetta per l’acqua pulita da 4 litri, la seconda vaschetta da 3,5 litri per l’acqua sporca derivante dal lavaggio dei mocio e il sacchetto da 3 litri per la raccolta della polvere.

Sempre dentro la stazione avviene anche il lavaggio dei mocio con acqua calda a 70 gradi per passare poi all’asciugatura con aria calda così da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Infine nel pacchetto c’è anche l’aspirapolvere senza fili un dispositivo leggerissimo utile per pulire approfonditamente ogni angolo della casa.

Il dispositivo è compatibile con diversi accessori inclusi nella confezione: lo strumento per pulire fessure, la spazzola per spolverare, la spazzola mini-power e la spazzola con tecnologia ZeroTangle.

Per ricaricare il dispositivo e svuotare il contenitore della polvere, si può utilizzare ovviamente la stazione di ricarica dove c’è anche l’apposito alloggiamento per l’aspirapolvere senza fili.

Ecovacs Deebot T30S Combo: l’offerta del Prime Day

Ecovacs Deebot T30S Combo ha un prezzo di listino di 1.299 euro, non proprio contenuto ma comunque più che giustificabile viste le specifiche tecniche appena descritte. Tuttavia, grazie alle offerte del Prime Day di Amazon il prezzo scende a 949,04 euro (-27%, –349,96 euro) uno sconto davvero interessante che rende un po’ più facile portare a casa un ottimo sistema per la pulizia.

