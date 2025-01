Ecovacs Deebot T30S Combo Complete, il sistema definitivo per la pulizia di casa al minimo storico

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete è il sistema per la pulizia definitivo, con tutto il necessario per prendersi cura della casa. Su Amazon è al minimo storico

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete è la soluzione definitiva per avere una casa impeccabile, combinando in un unico prodotto un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta e un’aspirapolvere wireless leggero e versatile.

Grazie alla tecnologia avanzata e a una potenza di aspirazione eccezionale, questo sistema garantisce risultati eccellenti in ogni ambiente domestico, rendendo la pulizia quotidiana più semplice ed efficace. Con l’offerta su Amazon questo prodotto arriva al minimo storico e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con aspirapolvere wireless

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete: scheda tecnica

All’interno della confezione dell’Ecovacs Deebot T30S Combo Complete troviamo il classico robot aspirapolvere e lavapavimenti di forma circolare, l’apposita stazione di ricarica e svuotamento e in più un’aspirapolvere senza fili.

Per quanto riguarda il robot, sotto ad esso ci sono una spazzola rotante laterale per raccogliere la polvere in giro per casa e la spazzola centrale a rullo con tecnologia ZeroTangle, utile per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione è di 11.000 Pascal.

Per il lavaggio dei pavimenti si utilizzano due mocio rotanti che il device è in grado di sollevare automaticamente fino a 9 mm quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate. Per raggiungere anche i bordi e garantire una pulizia più efficace, c’è il sistema TruEdge che consente alla piastra dei mocio può estendersi lateralmente.

La navigazione all’interno dell’abitazione è affidata al sistema di mappatura TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0. Inoltre, sfruttando la tecnologia TrueDetect 3D 3.0, il robot è in grado anche di riconoscere gli ostacoli e di evitarli.

Per monitorare lo stato del device e gestire le varie impostazioni si può passare dall’app Ecovacs Home. Sempre dall’app si possono usare i comandi vocali dell’assistente YIKO 2.0 oppure Alexa e Google Assistant. La batteria è da 5.200 mAh e, secondo Ecovacs, garantisce di un’autonomia di circa 200/290 minuti a seconda della modalità di utilizzo.

La stazione di ricarica e svuotamento comprende la vaschetta per l’acqua pulita (4 litri), quella per l’acqua sporca derivante dal lavaggio dei mocio (3,5 litri) e il sacchetto per la raccolta della polvere (3 litri). Al suo interno è possibile anche lavare i mocio con acqua calda a 70 gradi e, una volta terminato il lavaggio, l’unità provvede anche all’asciugatura con aria calda evitando la formazione di muffa e cattivi odori.

Infine c’è l’aspirapolvere senza fili, un accessorio leggero e maneggevole, che grazie ai diversi accessori in dotazione (lo strumento per pulire fessure, la spazzola per spolverare, la spazzola mini-power e la spazzola con tecnologia ZeroTangle) aiuta a prendersi cura al meglio della propria abitazione. Per caricare e svuotare il dispositivo si può utilizzare la stazione di ricarica e svuotamento.

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete: l’offerta Amazon

L’Ecovacs Deebot T30S Combo Complete ha un costo di 1.653,53 euro. Con le offerte Amazon, però, risparmiare è possibile per le prossime ore il prezzo scende a 948,99 euro (-43%, –704,54 euro) uno sconto davvero molto interessante che non può essere ignorato.

