ECOVACS, prezzo stracciato per il robot aspirapolvere: offerta top

Fa tutto da solo. Dovrai solamente programmarlo e poi alla pulizia dei pavimenti di casa ci penserà lui, in completa autonomia. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ti libererà dall’incombenza di dover spazzare (o passare la scopa elettrica) e lavare i pavimenti di casa, facendoti risparmiare tempo e fatica.

Dotato di vari algoritmi e tecnologie pensati per ottimizzare il processo di pulizia, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è dotato anche di una stazione di carico/scarico: collegandosi alla base potrà ricaricare la batteria e svuotare il serbatoio dove raccoglie polvere e sporcizia varia. Potrà così interrompere la pulizia quando vorrà e riprenderla in piena autonomia, senza che sia necessario il tuo intervento. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo trovi a un prezzo eccezionale: acquistandolo oggi potrai risparmiare diverse centinaia di euro.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

L’asso nella manica del DEEBOT X1 OMNI è l’intelligenza artificiale. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS sfrutta infatti diversi algoritmi per garantire l’ottimizzazione dell’intero processo di pulizia.

Gli algoritmi di AI guideranno il robottino all’interno della tua abitazione, consentendogli di individuare il percorso migliore ed evitare ostacoli inattesi. Allo stesso tempo, l’aspirapolvere lavapavimenti è in grado di riconoscere sporco e superfici, così da adattare la potenza di aspirazione a seconda dei casi. In questo modo, il DEEBOT X1 OMNI ottimizza anche il consumo della batteria: con una singola carica potrà pulire più volte i pavimenti della tua abitazione.

Grazie al sistema di pulizia in quattro fasi, poi, i pavimenti saranno più puliti che mai. Nella parte frontale troviamo due spazzole tonde che convogliano polvere, sporco e peli di animali verso il centro del robot. Qui lo sporco viene sollevato dal rullo mentre la bocchetta di aspirazione cattura lo sporco e lo "sigilla" nel serbatoio. Le due spazzole con panno umido poste nella parte posteriore si occuperanno di lavare il pavimento, per un pulito senza precedenti.

E nel caso in cui il sacchetto sia pieno o la batteria si stia scaricando, il DEEBOT X1 OMNI si dirigerà autonomamente verso la base, dove potrà vuotare il sacchetto e ricaricare la batteria. Non solo. Dalla base sarà possibile anche pulire i panni e ricaricare il serbatoio dell’acqua. Il tutto senza che tu debba essere presente.

Come accennato inizialmente, il robot aspirapolvere di ECOVACS è disponibile con un’offerta strepitosa, con il prezzo crollato al punto più basso di sempre. Il DEEBOT X1 OMNI può essere tuo con il 40% di sconto, al prezzo minimo storico: lo paghi 897,00 euro anziché 1.499,00 euro.

Il risparmio è considerevole. Acquistandolo dal link in basso lo paghi oltre 600 euro in meno rispetto al prezzo di lancio.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

