ECOVACS, prezzo crollato per l'aspirapolvere smart: mai così conveniente

Spazza, raccoglie la polvere e profuma gli ambienti. Il tutto nella più assoluta autonomia, senza che tu debba muovere un dito. O, meglio, basta muovere il dito per avviare l’app e con essa il "turno" di pulizie. Con il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1+ una delle attività domestiche più noiose – spazzare i pavimenti – sarà solo un lontano ricordo.

Questo piccolo elettrodomestico è infatti in grado di muoversi autonomamente in casa, riconoscere gli ostacoli e gli ambienti esclusi dalla pulizia e scaricare la sporcizia raccolta nella stazione di aspirazione automatica. E, ovviamente, ricaricare la batteria quando è quasi scarica. Non solo un ottimo dispositivo, ma anche una delle migliori offerte (in assoluto) che potrete trovare oggi su Amazon. Grazie allo sconto esagerato garantito dal colosso del commercio elettronico potrete risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato.

ECOVACS DEEBOT X1+ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Riconsocere gli spazi e gli ostacoli è un vero e proprio gioco da ragazzi, per il DEEBOT X1+. Dotato di avanzati sistemi di mappatura e di navigazione in ambienti chiusi, il robot aspirapolvere in offerta oggi su Amazon sfrutta l’intelligenza artificiale e la tecnologia Autopilot per muoversi in autonomia nelle stanze di casa. E con il TrueMappin 2.0 realizza planimetrie della tua abitazione precise al millimetro, in modo che tu possa scegliere quali aree pulire e quali no direttamente dall’app.

L’esclusivo sistema di pulizia OZMO Pro 3.0 sfrutta le vibrazioni create dal corpo dell’aspirapolvere e delle varie spazzole nascoste sotto la scocca per alzare polvere e sporcizia dal pavimento e aspirare tutto grazie al potente motore da 5.000 Pa. E una volta che il sacchetto interno è quasi pieno, nessun timore: il DEEBOT X1+ si recherà sempre in completa autonomia presso la stazione di aspirazione automatica e svuoterà il "carico" all’interno di un sacchetto sigillato da 3,2 litri. E mentre "scorrazza" per casa, il robot aspirapolvere potrà spruzzare una delicata fragranza per profumare tutti gli ambienti.

La stazione di scarico funziona ovviamente anche da base di ricarica: quando la batteria sarà vicina agli sgoccioli, il robot aspirapolvere in offerta su Amazon si sposterà verso la base per ricaricare la batteria e riprendere poi da dove si era interrotto.

Robot aspirapolvere con sconto esagerato: offerta su Amazon e prezzo finale

Capire come mai l’offerta sull’ECOVACS DEEBOT X1+ sia tra le migliori di oggi su Amazon è tutt’altro che complicato. Basta guardare lo sconto che il gigante del commercio elettronico garantisce a chi lo acquista subito: -45% e prezzo crollato al punto più basso di sempre. Il prezzo scende così dai 1.099 euro del listino ai 599,00 euro dell’offerta odierna: risparmierai ben 500 euro.

