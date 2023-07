Ecovacs Deebot X1 Turbo a un prezzo mai visto: da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Non tutti i robot aspirapolvere sono uguali. Alcuni sono pensati solamente per aspirare la polvere, altri offrono anche la possibilità di lavare il pavimento. E poi c’è l’Ecovacs Deebot X1 Turbo, un robot aspirapolvere che viene direttamente dal futuro. Oltre ad essere un dispositivo 2 in 1 (oltre ad aspirare, lava anche per terra) è dotato di tecnologie di ultimissima generazione e anche di una stazione di pulizia dove svuotare lo sporco accumulato e ricaricare il serbatoio dell’acqua. Il tutto autonomamente senza l’intervento dell’uomo. Un sistema innovativo e pensato per coloro che non possono e non vogliono dedicare troppo tempo alla pulizia quotidiana dell’abitazione.

Un robot con tecnologie avanzatissime e che, come accade in queste situazioni, ha anche un prezzo di listino piuttosto elevato. Oggi, però, è il giorno giusto per acquistarlo. Su Amazon, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico, ancora più basso rispetto a quello del Prime Day. La percentuale di sconto è del 40% e il risparmio totale è di ben 450€. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che attivi direttamente nella pagina prodotto. Una promo da non farsi scappare per un prodotto che ti semplifica veramente la vita.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: funzionalità e caratteristiche

Un concentrato di tecnologia. L’Ecovacs Deebot X1 Turbo è uno dei robot più avanzati presenti sul mercato. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere e anche molto di più. In primis bisogna dire che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento grazie ai panni da mettere sotto le spazzole. In questo modo la pulizia del pavimento è veramente completa. Una volta completato il suo lavoro, il robot torna alla base dove è presente anche la stazione di svuotamento, dotata di un cestino che raccoglie lo sporco e di un serbatoio con l’acqua. Tutto il processo di svuotamento dello sporco e di riempimento del serbatoio dell’acqua del robot avviene in modo automatico senza la necessità di un intervento umano.

Il sistema di pulizia prevede quattro differenti fasi in base alla modalità scelta (solo aspirazione, aspirazione + lavaggio) e assicura un lavoro perfetto, anche grazie alla potenza di aspirazione di 5.000 Pa e alle tre spazzole in dotazione. Non mancano i sensori in grado di riconoscere gli ostacoli e di mappare ogni stanza dell’abitazione (tecnologia TrueMapping 2.0). La mappa viene salvata sull’app dello smartphone e puoi decidere di giorno in giorno quali stanze hanno bisogno di maggior attenzione e quali, invece, escludere dalla pulizia giornaliera. Presente anche l’assistente vocale con il quale comandare da remoto il robot.

La batteria assicura un’autonomia prolungata con la quale poter pulire con un’unica carica un’abitazione di 360 metri quadrati.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un’offerta imperdibile per questo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo. Oggi lo troviamo a un prezzo di 649€ grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello del 36%, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 50€ (il coupon è valido fino al 31 luglio, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne). Il risparmio totale è di 450€. Il robot aspirapolvere è già disponibile per la spedizione (gestita da Amazon) e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi anche provare con tutta calma: hai ben 30 giorni per fare il reso.

