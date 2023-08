Ecovacs annuncia diverse novità: c'è anche Deebot X2 Omni

Fonte foto: Ecovacs

Ecovacs si prepara a rinnovare la sua gamma di prodotti: l’azienda, infatti, ha tenuto un evento di presentazione per svelare le prossime novità in arrivo sul mercato. Si tratta di un’anteprima di quanto Ecovacs mostrerà in occasione dell’IFA di Berlino, fiera tedesca dedicata al mondo della tecnologia in programma dal 1° al 5 settembre.

Tra i nuovi prodotti annunciati dall’azienda c’è anche il nuovo modello di punta, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Deebot X2 Omni, a cui si affiancano due ulteriori novità, il robot lavavetri Winbot W2 e il robot per la purificazione dell’aria Airbox Z2.

Tante novità in arrivo per Ecovacs

La gamma di nuovi prodotti Ecovacs include anche il nuovo prodotto di punta dell’azienda per i prossimi mesi, Deebot X2 Omni. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta a diventare un punto di riferimento per il mercato.

Il robot si caratterizza per una forma quadrata che consente sia di raggiungere le zone più difficili, come gli angoli, che di aumentare la larghezza della spazzola a rullo anteriore. Rispetto a X1, il nuovo modello registra una riduzione del 45% degli spazi liberi e prestazioni di pulizia migliori.

Da segnalare anche una potenza di aspirazione di 8.000 pa che rappresenta un miglioramento del 60% rispetto a X1 Omni riuscendo ugualmente a mantenere una rumorosità ridotta. Il robot è abbinato a una stazione di ricarica Omni in grado di lavare i panni con acqua calda a 55° C, asciugandoli con aria calda.

Tra le novità presentate da Ecovacs c’è anche il robot lavavetri Winbot W2 che propone una nuova tecnologia a tre ugelli a spruzzo grandangolare per migliorare la pulizia, garantendo una maggiore uniformità nel lavaggio con prestazioni migliori, secondo l’azienda, del 30% rispetto alla precedente generazione.

Il terzo prodotto inedito svelato da Ecovacs è Airboz Z2. Si tratta di un robot multifunzionale per la purificazione dell’aria in grado di muoversi, liberamente, anche in ambienti particolarmente complessi grazie ai sensori ToF 3D, iToF e a un sensore fotografico.

Il purificatore d’aria di Ecovacs integra anche una funzione di rimozione dei peli oltre che il filtraggio degli odori per le abitazioni in cui vivono uno o più animali domestici. La combinazione di queste funzionalità consente di migliorare la qualità dell’aria anche nelle situazioni più complesse.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Ecovacs

Ecovacs, per il momento, non ha fornito informazioni in merito a prezzi e disponibilità di Deebot X2 Omni, Winbot W2 e Airboz Z2. I tre nuovi prodotti appena ufficializzati arriveranno sul mercato molto presto. Le vendite potrebbero partire già nel mese di settembre.

Quasi sicuramente, infatti, l’azienda porterà la sua nuova gamma all’IFA di Berlino di inizio settembre. Nel corso dell’evento, Ecovacs dovrebbe ufficializzare prezzi e data di lancio di tutte e tre le novità svelate oggi.