Ecovacs, il bundle per la pulizia di casa a prezzo stracciato: costa meno della metà

La Festa delle Offerte di Primavera sta oramai per terminare e restano poche ore per approfittare delle ultime offerte ancora disponibili su Amazon. Come capita spesso, tra le offerte last minute trovi delle vere perle da non farsi assolutamente scappare. Una di queste promo imperdibili riguarda un bundle dedicato alla pulizia dell’abitazione. Parliamo dell’Ecovacs T30S Combo Complete, un prodotto più unico che raro. Infatti, si tratta di un’unica stazione di pulizia che comprende sia il classico aspirapolvere manuale (tecnologia ciclonica con una potenza di aspirazione elevata) per le superfici verticali sia il robot aspirapolvere che lava anche il pavimento. Hai tutto a portata di mano e mantieni la tua abitazione sempre pulita.

Come detto, l’offerta è straordinaria. Infatti, l’Ecovacs T30S Combo Complete è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% che ti fa risparmiare più di 900 euro su quello di listino. Non solo approfitti del minimo storico, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ti arriva direttamente a casa e hai ben 30 giorni per provarlo ed effettuare, eventualmente, il reso gratuito. Non farti scappare questa offerta shock: dura solamente poche ore.

Ecovacs T30S Combo Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo che puoi trovare in questa categoria. Solo per pochissime ore trovi l’Ecovacas T30S Combo Complete in promo con uno sconto di ben il 55% che fa crollare il prezzo e lo paghi 749 euro. Il risparmio è superiore ai 900 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Così potrai testarlo a fondo e scoprire tutte le potenzialità di questo bundle per la pulizia di Ecovacs.

Ecovacs T30S Combo Complete: le caratteristiche e le funzionalità

Iniziamo il nostro viaggio tra le tante funzionalità del bundle per la pulizia ECOVACS T30S COMBO COMPLETE. Partiamo dal robot aspirapolvere dotato di quattro testine presenti, ciascuna specifica per ogni genere di sporco e per ogni punto della casa in cui si trova, anche le zone meno facilmente raggiungibili: una mini spazzola elettrica, una spazzola piatta, una bocchetta per fessure e una spazzola elettrica ZeroTangle con tubo di prolunga. La stazione di pulizia è All-in-One, cosa significa? Che prevede un sistema bidirezionale di raccolta delle polveri: in questo modo, entrambi i dispositivi (robot aspirapolvere e scopa elettrica) svuotano in maniera automatica i loro rispettivi cestini in un grande sacco.

La tecnologia ZeroTangle delle sue spazzole permette di rimuovere i peli di animali, ma anche i capelli umani senza problemi né fastidiosi grovigli. La tecnologia TruEdge, invece, consente una pulizia di bordi e angoli senza problemi. Il braccio di sollevamento e gli algoritmi avanzati, consentono una precisione della pulizia di 1mm, il che lo rende in grado di pulire fino al 99% aree che sarebbero difficili da raggiungere con altri robot presenti sul mercato o con i tradizionali utensili. Potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa, resa ancora più efficace grazie a un sistema definito "galleria del vento". Che poggia su un motore innovativo e una tecnologia del flusso d’aria. DEEBOT T30S COMBO COMPLETE si muove con disinvoltura in casa, grazie alla tecnologia TrueDetect 3D 3.0 tramite la quale evita gli ostacoli con precisione, ma anche grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 che mappa rapidamente l’ambiente che è chiamato a pulire. I sensori intelligenti di ultima generazione fanno sì che individui le aree più sporche per pulire con maggiore insistenza. Puoi gestirlo a voce grazie ai comandi vocali: ti basterà dire "OK YIKO", ma puoi anche usare Alexa.

