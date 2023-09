Electrolux, prezzo imperdibile per il condizionatore: va comprato ora

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Nessun lavoro di installazione necessario. Possibilità di utilizzarlo in maniera flessibile in qualunque stanza di casa. Stessa potenza di raffrescamento dei modelli "a muro" con un consumo elettrico ridotto. I vantaggi dei condizionatori portatili sono molteplici, e tutti immediatamente percepibili.

L’Electrolux ChillFlex Silence ne è un esempio lampante. Il condizionatore portatile del produttore scandinavo ti permetterà di raffrescare la tua abitazione in maniera flessibile ed efficiente. L’elevata potenza di 9.000 BTU ti consentirà di raggiungere velocemente la temperatura desiderata, migliorando in breve tempo (e con un consumo ridotto di energia elettrica) il comfort climatico nella tua abitazione. E a un prezzo decisamente interessante: lo sconto top garantito oggi da Amazon fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

Electrolux ChillFlex Silence EXP26U558CW scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e versatile, il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Silence ti permette di raffrescare velocemente e in maniera efficiente la tua abitazione. Dotato di una potenza di 9.000 BTU, è perfetto per essere utilizzato in stanze di medie dimensioni: saranno sufficienti pochi minuti di utilizzo per far scendere la temperatura di qualche grado e migliorare istantaneamente (o quasi) il comfort climatico.

La gestione delle varie funzionalità e delle modalità di raffrescamento è quanto di più intuitivo si possa sperare. Potrai facilmente impostare la temperatura, la velocità di ventilazione e la modalità di utilizzo. La modalità Sleep, ad esempio, è particolarmente indicata per le ore notturne: riduce il rumore di funzionamento del condizionatore in modo da non disturbare il tuo sonno.

Potrai poi spostarlo velocemente tra le stanze della tua abitazione, portandolo con te dove più ti è utile. Ti sarà sufficiente smontare il kit dalla finestra dove era stato installato e montarlo su una nuova finestra: un’operazione che richiederà una manciata di minuti senza alcuna fatica fisica.

Electrolux ha tenuto in grande considerazione anche l’ambiente: il ChillFlex Silence è tra i condizionatori portatili più ecosostenibili che ci sono in commercio. Non solo ha un consumo di energia elettrica decisamente contenuto rispetto ai più diretti competitor e rispetto ai condizionatori a muro, ma utilizza anche il gas sostenibile R290 che riduce il potenziale riscaldamento globale del 99,98% se confrontato con il gas tradizionale.

Electrolux, condizionatore portatile a prezzo mai visto: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di oggi sull’Electrolux ChillFlex Silence è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Il condizionatore portatile in offerta su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% sul listino e un risparmio decisamente interessante. Acquistandolo oggi lo paghi 439,00 euro anziché 749,00 euro: ben 310 euro in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore scandinavo.

