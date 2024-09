Amazon, il condizionatore Electrolux caldo-freddo a prezzo stracciato

Il condizionatore portatile caldo-freddo di Electrolux è in offerta con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Amazon

L’estate sta lasciando progressivamente posto all’autunno ed è proprio questo il periodo dell’anno in cui è possibile fare dei grandissimi affari per le svendite di fine stagione, anche in ambito tech. Oggi vi parliamo proprio di una di queste promo che non puoi farti scappare. I motivi sono diversi: in primis il prezzo a cui trovi questo oggetto (il più basso di sempre) e in seconda battuta per la sua utilità durante tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Parliamo del condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro, elettrodomestico 2 in 1 che oggi trovi in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 47% e lo paghi praticamente la metà risparmiando più di 300 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro è un modello unico nel suo genere. Rispetto a tanti altri climatizzatori in grado solo di raffreddare l’aria, questo modello lo puoi utilizzare anche in autunno e inverno. Infatti, riscalda l’aria come i climatizzatori con pompa di calore che montiamo a parete nelle nostre abitazioni. Una soluzione perfetta per tutto l’anno per gli uffici e le case dove non è possibile montare un classico condizionatore. A questo prezzo diventa uno dei migliori affari di questo weekend: approfittane subito.

Electrolux ChillFlex Pro in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Un’offerta eccezionale per il climatizzatore portatile Electrolux ChillFlex Pro. Grazie allo sconto del 47% che trovi oggi risparmi più di 300 euro sul prezzo consigliato e approfitti del minimo storico. Lo paghi 359,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 72 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’opportunità da non farsi scappare. Inoltre, se lo acquisti oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni. Lo puoi provare con tutta calma e capire se è il dispositivo che risponde alle tue esigenze.

Se pensi che sia tutto finito qui, ti sbagli. Infatti, come per la maggior parte degli elettrodomestici disponibili su Amazon hai la possibilità di scegliere servizi aggiuntivi disponibili nella pagina prodotto. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre spendendo 10 euro hai il servizio di disimballaggio. Con una spesa di 35 euro puoi anche richiedere l’installazione del nuovo condizionatore portatile Electrolux.

Electrolux ChillFlex Pro: le caratteristiche e le funzionalità

Inverno, estate, autunno e primavera: il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro è il climatizzatore portatile da utilizzare 365 giorni all’anno grazie alla possibilità sia di raffreddare sia di riscaldare l’aria. Dotato di un potente motore e di componenti uniche, il climatizzatore è versatile e unico nel suo genere.

Grazie a una potenza superiore ai 10.000 Btu è pensato per una stanza di 30-35 metri quadrati e impiega pochissimo tempo per riscaldare o raffreddare l’aria. L’utilizzo e il montaggio sono veramente semplici e puoi gestire tutto tramite la comoda console di comando presente nella parte superiore del condizionatore, oppure con il telecomando presente nella confezione.

Rispetto ai dispositivi della concorrenza è anche molto silenzioso e lo puoi utilizzare durante la notte senza paura di essere disturbato. Chiudiamo con un paio di caratteristiche pensate per la sostenibilità ambientale. Il climatizzatore Electrolux ChillFLex Pro utilizza il gas sostenibile R290 che riduce il potenziale di riscaldamento globale del 99,8% se confrontato con il gas tradizionale R410a. Infine, ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+, quindi consuma meno energia e rispetta l’ambiente.

