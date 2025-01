Quanto costa l'iPhone dedicato a Elon Musk

Fonte foto: Caviar

Elon Musk è una figura sempre più popolare e discussa, soprattutto a seguito dell’acquisizione di Twitter e del suo impegno in politica, con il ben noto supporto a Trump durante la recente campagna elettorale. Il proprietario di X, però, ha tanti follower, sparsi in tutto il mondo, anche per via del suo sogno di raggiungere Marte, grazie alle attività di SpaceX, che si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista anche sfruttando il sistema satellitare Starlink.

Per questo motivo, Caviar, brand specializzato nella realizzazione di versioni speciali (e molto costose) degli smartphone in commercio, ha annunciato il nuovo Musk Be on Mars. Si tratta di una versione speciale di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max dedicata proprio a Elon Musk, con una personalizzazione della scocca posteriore che integra anche un frammento di una navicella Starship. L’iPhone dedicato a Musk è disponibile in serie limitata e con un prezzo nettamente superiore al prezzo standard di uno smartphone di Apple.

Musk Be on Mars: come è fatto

Il nuovo iPhone dedicato a Elon Musk presenta una back cover in cui viene riprodotto un razzo in viaggio verso lo spazio, con un chiaro richiamo alle navicelle di SpaceX e alla missione di raggiungere Marte. Lo smartphone include anche un frammento di Starship, raccolto dopo l’incidente avvenuto a Boca Chica, in Texas, nel marzo dello scorso anno.

Nella parte bassa della scocca posteriore è riportata, in rilievo, la scritta MUSK BE ON MARS e sotto è presente la firma di Elon Musk. Il modello è realizzato nell’unica colorazione nera e sarà disponibile in un’edizione limitata di 99 pezzi.

Quanto costa lo smartphone

Il nuovo Musk Be On Mars è disponibile con un prezzo di 10.410 dollari (circa 9.920 euro), scegliendo come base di partenza iPhone 16 Pro da 128 GB, oppure 11.200 dollari (circa 10.673 euro), optando per iPhone 16 Pro Max da 256 GB.

Entrambi gli smartphone sono disponibili, con un costo leggermente superiore anche in altri tagli di storage, ricalcando la struttura della gamma degli smartphone di Apple (quindi con varianti da 512 GB e 1 TB). Al momento, non sono previste versioni simili realizzate a partire da altri smartphone.

Per acquistare il nuovo iPhone dedicato a Elon Musk è necessario fare riferimento al sito ufficiale di Caviar da cui è possibile completare l’ordine. Gli utenti hanno la possibilità di richiedere anche un design personalizzato per il dispositivo.

L’acquisto può essere effettuato anche con criptovalute, altro settore che appassiona da tempo Musk.