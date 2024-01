Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Continua il programma di rinnovamento di X. L’ex Twitter, infatti, ha appena ricevuto un importante aggiornamento: gli utenti del social network dotati di uno smartphone o di un tablet Android hanno ora la possibilità di effettuare e ricevere chiamate e videochiamate. Questa funzionalità era già stata messa a disposizione degli utenti iPhone lo scorso mese di ottobre e fa parte della lunga serie di novità in arrivo per il social che continua la sua rivoluzione sotto la gestione Musk.

Come chiamare o videochiamare su X

Il funzionamento delle chiamate (e delle videochiamate) su X è molto semplice e segue un meccanismo analogo a quello utilizzato da altre app social per mettere in comunicazione gli utenti. Bisogna accedere alla chat con l’utente (basta raggiungere il profilo dell’utente da contattare e poi premere sull’icona della lettera). A questo punto, è sufficiente premere sulla cornetta, posizionata in alto a destra, per aprire un piccolo menu contestuale in cui sono presenti due opzioni: il tasto per avviare la chiamata audio e quello per avviare la videochiamata.

Il servizio sfrutta la connessione a Internet dello smartphone per mettere in contatto i due utenti. L’utente chiamato riceverà una notifica e potrà rispondere all’utente chiamante, avviando la conversazione. L’interfaccia della chiamata è minimale, con tre tasti funzione oltre al tasto per terminare la chiamata.

L’utilizzo delle chiamate e delle videochiamate su X è riservato agli utenti Premium. Solo chi ha attivato un piano a pagamento sul social, infatti, può avviare una chiamata o una videochiamata.

Con l’arrivo dell’app per Android, invece, tutti gli utenti del social, a prescindere dalla versione dell’app utilizzata, avranno modo di ricevere chiamate su X. Per poter sfruttare la nuova funzione è necessario, inoltre, andare in Impostazioni e assistenza > Impostazioni e privacy > Privacy e sicurezza > Messaggi diretti e abilitare l’opzione Abilita chiamate e videochiamate.

Quanto costa Premium di X

L’attivazione di un piano Premium consente di accedere a più funzionalità su X. A disposizione degli utenti sono disponibili tre piani, Basic, Premium e Premium+, attivabili direttamente dall’app (ma con un costo leggermente più alto) oppure via browser web, con vantaggi crescenti. Il piano Basic attivato via web costa 3,66 euro al mese e consente la modifica dei post, la pubblicazione di post e video più lunghi oltre che la riproduzione in background e il download dei video.

Per ridurre la pubblicità sul social e ottenere un maggiore risalto per i propri contenuti, invece, serve il piano Premium, che costa 9,76 euro al mese, mentre con Premium+ i vantaggi aumentano con anche l’eliminazione della pubblicità a fronte di un costo di 19,52 euro al mese. Tutti gli abbonamenti Premium possono essere attivati anche con fatturazione annuale, beneficiando di uno sconto sulla spesa complessiva (dell’11% o del 12%, in base al piano scelto).