Email aziendale per ristoranti: come sceglierla per aumentare i clienti

Chi ha un ristorante può sfruttare i vantaggi dell’email aziendale per avere più clienti e far crescere il business: ecco come sceglierla e avere successo

Il settore della ristorazione negli ultimi anni è stato protagonista di una crescita esplosiva: ormai è possibile trovare un’alta quantità di ristoranti, pub, pizzerie e altri locali in ogni città e non mancano recensioni, consigli dei food blogger e magazine specializzati per trovare il prossimo luogo in cui prenotare. In questo contesto dove la competitività è altissima, chi ha un ristorante deve impegnarsi per emergere.

L’email aziendale per ristoranti è uno dei diversi elementi da possedere e utilizzare per creare una rete di clienti forte e in continua crescita. Si tratta di un’email caratterizzata da un dominio personalizzato, che può essere dedicata esclusivamente al ristorante o alla gestione di un aspetto particolare del business. Per esempio, si può creare un’email apposita per le prenotazioni, in modo che le persone possano bloccare un tavolo senza telefonare, ma usando l’email e ottenendo risposta. Questo metodo permette di gestire in modo semplice e veloce le prenotazioni, ma offre anche altri vantaggi all’impresa. Vediamo come scegliere l’email aziendale per un ristorante e il servizio di posta elettronica.

Quali sono i vantaggi dell’email aziendale per un ristorante

L’email aziendale è un’ottima alleata per qualsiasi ristorante, da quello più informale al locale di lusso. Offre enormi vantaggi e un uso strategico può contribuire a migliorare la credibilità e reputazione del locale, aumentare il giro di clienti e creare un business solido.

Innanzitutto, l’email aziendale assicura una reperibilità costante contrariamente a ciò che può capitare con altri canali di comunicazione come il telefono. I clienti possono contattare il ristorante in qualsiasi momento, senza limiti di orario, facilitando le prenotazioni e le richieste di informazioni. Tutte le comunicazioni sono tracciate, in questo modo anche il ristorante può capire se un cliente ha già scritto, quante prenotazioni ci sono per una data giornata, quali sono i giorni di maggiore flusso e così via.

Alcuni ristoranti usano l’email aziendale esclusivamente per le prenotazioni e in questo modo hanno in un unico canale tutte le richieste dei clienti. Ma si può usare la stessa email aziendale per diversi scopi e organizzarla grazie alle cartelle o ai filtri. In questo modo, si avrà sempre ordine e si potranno rintracciare subito specifici messaggi.

I ristoranti, inoltre, possono implementare sistemi automatizzati per confermare le prenotazioni e inviare promemoria ai clienti, migliorando l’efficienza operativa e riducendo il rischio di sovraprenotazioni o errori di comunicazione. In alcuni casi, gli indirizzi email dei clienti possono essere usati per inviare promozioni, sempre dietro consenso del destinatario. L’email, infatti, è un ottimo strumento di marketing: si può usare per promuovere offerte speciali, nuovi menu o eventi di ogni tipo.

Idee per costruire e usare l’email aziendale di un ristorante

Prima di creare un’email aziendale per il ristorante occorre chiarire gli obiettivi: si userà l’email per qualsiasi comunicazione con la clientela, solo per le prenotazioni o richiesta di informazioni; si userà per comunicare anche con i fornitori? In base a queste risposte si pensa al nome dell’email personalizzata, che offre ampia libertà anche per la creazione del dominio.

Per esempio, un’email creata al solo scopo di registrare le prenotazioni potrebbe essere così: prenotazioni@nomeristorante.it

Se, invece, si crea un’email aziendale generica si potrebbe chiamare così info@nomeristorante.it. Si possono anche creare indirizzi diversi, come uno per i clienti e l’altro per i fornitori, il primo si chiamerà clienti@nomeristorante.it l’altro fornitori@nomeristorante.it.

Insomma, le soluzioni sono davvero tante ma dipendono dal motivo per cui si vuole usare la posta elettronica. Ma dopo la creazione il lavoro non è terminato: l’indirizzo email si deve promuovere attraverso diversi canali di comunicazione, dalle pagine business del locale al sito web, alla pagina Google My Business, fino al menu cartaceo. In questo modo le persone interessate sapranno come contattare il ristorante al bisogno.

Come scegliere il servizio di email aziendale per il ristorante

Per sfruttare i vantaggi dell’email aziendale occorre scegliere un buon servizio di posta elettronica professionale, che possa soddisfare tutte le esigenze dell’azienda di ristorazione. Tra i requisiti più importanti spicca la sicurezza, quindi la tutela di tutte le comunicazioni e dati trasmessi via mail; la possibilità di personalizzare il dominio e avere più di una casella professionale, la facilità d’uso che permette a tutti di sfruttare l’email senza ostacoli. Teniamo in considerazione che l’attività di un ristorante è dinamica e non è un lavoro d’ufficio; quindi, occorre avere uno strumento che faciliti il lavoro e non che lo ostacoli.

Esistono diversi strumenti di email aziendale, uno di questi è Libero Mail Business, ideale anche per chi desidera aprire un’email professionale per ristoranti. È proposto in diversi piani in base alle esigenze del ristorante.

Business GO propone 1 casella di posta, uno spazio di 5 GB e diversi tool (Calendario, Rubrica, Attività) a 25 € + IVA all’anno. Business GO Five propone 5 caselle, 5 GB di spazio per casella, tool inclusi (Calendario, Rubrica, Attività) per 69 € + IVA all’anno. Business SUITE offre 1 casella, spazio mail + Drive di 1 TB, gli stessi tool inclusi e in aggiunta le applicazioni di Testo, Foglio di calcolo e Presentazione ad un costo di 59 € + IVA all’anno oppure Business Suite FIVE infine offre 5 caselle di posta con 1 TB per casella e gli stessi tool e applicazioni a soli 199 € + IVA all’anno.

