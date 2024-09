Serie tv e film come Shogun: i titoli da cercare in streaming

In astinenza da Shogun dopo il finale della prima stagione? Ecco serie tv e film simili da cercare in streaming, ambientati in Giappone e non solo

Come previsto, il 7 settembre Shogun ha dominato i Creative Arts Emmy Awards portandosi a casa 14 premi su 17 nomination totali: un vero record. L’evento – dedicato ai premi più tecnici e “antipasto” dei più importanti Primetime Emmy Awards, che verranno assegnati il 16 settembre – si è svolto a Los Angeles e ha decretato una volta in più il successo della serie tv ambientata nel Giappone feudale.

Uscita in Italia su Disney + a febbraio 2024, la prima stagione di Shogun racconta lo scontro tra Ishido e Toranaga per diventare shōgun. Sono già state annunciate nuove stagioni, ma l’attesa è ancora lunga: intanto, quali film e serie tv come Shogun guardare in streaming?

Uprising – Guerra e rivolta

Per ritrovare ambientazioni orientali simili a quelle di Shogun c’è il film di prossima uscita Uprising – Guerra e rivolta: non siamo in Giappone, ma in Corea durante la dinastia Joseon – regno fondato nel 1392 e durato cinque secoli.

La trama ha come protagonisti due amici, un servo e un padrone, che dopo la guerra si ritrovano a combattere su fronti opposti. Come si può vedere dal trailer qui sotto, non mancano elementi familiari a chi ha amato Shogun: giochi di potere, tradimenti e combattimenti elettrizzanti.

Diretto da Kim Sang-man e prodotto da Park Chan-wook, il film esce l’11 ottobre 2024 su Netflix.

Marco Polo

Dramma in due stagioni disponibile su Netflix, Marco Polo porta il pubblico nel cuore dell’Impero mongolo nel XIII secolo. La serie tv con protagonista Lorenzo Richelmy racconta infatti l’arrivo dell’esploratore italiano alla corte di Kublai Khan, in un mondo che all’epoca era quasi del tutto sconosciuto agli europei.

Come accade al marinaio John Blackthorne in Shōgun, dunque, anche Marco Polo deve assimilare la cultura straniera e adattarsi ai costumi locali, mentre prova a non farsi sopraffare dalle intricate dinamiche commerciali e politiche che si sviluppano intorno a lui.

Blue Eye Samurai

È una donna dagli occhi azzurri – segno inequivocabile del suo essere figlia di una donna giapponese e di un uomo bianco – abilissima con la katana la protagonista di questa serie anime uscita nel 2023 su Netflix.

Mizu, questo il suo nome, è in cerca di vendetta, e di risposte sulle sue origini, mentre è sulle tracce dei quattro uomini che erano in Giappone nel periodo della sua nascita. La storia è ambientata nel periodo Edo, nel XVII secolo. La prima stagione è composta da otto episodi ed è già stata confermata la stagione 2.

Samurai Marathon – I sicari dello shogun

Uscito nel 2019 e disponibile su Prime Video, il film d’azione Samurai Marathon – I sicari dello shogun è ambientato nel 1855, in un’epoca di totale isolamento (e grandi cambiamenti) per il Giappone.

Nel momento in cui si viene a sapere della minaccia imperialista statunitense, un signore feudale giapponese organizza una maratona per rimettere in forze i suoi samurai. Il film è diretto da Bernard Rose e si ispira alla vera storia della prima maratona giapponese mai documentata.