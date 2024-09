Il creatore di Baby Reindeer scriverà una nuova serie per Netflix

È arrivata poche ore dopo il trionfo agli Emmy Awards 2024 la notizia che Richard Gadd, autore, ideatore e protagonista Baby Reindeer, scriverà nuove serie tv per Netflix. La sua serie tv in sette puntate è uscita quest’anno sulla piattaforma di streaming e racconta una storia di stalking ispirata a fatti realmente accaduti allo stesso Gadd: una produzione acclamata da pubblico e critica che all’ultima edizione degli Emmy, che si è svolta a metà settembre 2024, è stata premiata come migliore miniserie.

Oltre a questo, Baby Raindeer agli Emmy Awards 2024 si è portata a casa, sempre nella categoria miniserie, anche i premi per la migliore sceneggiatura, il miglior attore protagonista (a Gadd), la migliore attrice non protagonista (a Jessica Gunning, che interpreta Martha), il miglior picture editing e il miglior casting.

