Shogun, a che punto è la stagione 2? Novità e aggiornamenti

Fonte foto: Katie Yu/FX

Acclamata dalla critica, pluripremiata e amata dal pubblico, Shōgun è la serie tv targata FX più vista di sempre per ore di streaming a livello globale. Adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, lo show recentemente ha anche vinto quattro premi ai Critics Choice Awards. Già a maggio 2024 era stato confermato che la saga sarebbe andata avanti con nuove stagioni, sulle quali sono già da mesi al lavoro FX, Hulu (piattaforma su cui la serie tv è visibile negli Stati Uniti, mentre in Italia è su Disney+) e la James Clavell Estate. È il momento di qualche aggiornamento, dunque: a che punto è la seconda stagione di Shogun? Quando potrebbe uscire in streaming?

Shogun stagione 2: cosa sappiamo

Shogun è stata rinnovata per altre due stagioni, dunque la seconda e la terza; sul cui sviluppo sono coinvolti anche il co-creatore, produttore esecutivo, sceneggiatore e showrunner Justin Marks, la co-creatrice, produttrice esecutiva e sceneggiatrice Rachel Kondo, la produttrice esecutiva Michaela Clavell, e il produttore e protagonista Hiroyuki Sanada, che interpreta Toranaga.

Il team degli sceneggiatori ha iniziato a lavorare sulle nuove stagioni nell’estate 2024, quindi circa un paio di mesi dopo l’uscita del finale della prima stagione di Shogun in streaming.

FX’s Shōgun – OFFICIAL TRAILER | An epic saga of war, passion, and power set in Feudal Japan. Coming February 2024 on Hulu and FX.@ShogunFX | @FXNetworks pic.twitter.com/LUvKEbNNwA — Hulu (@hulu) November 2, 2023

Stando alle informazioni al momento disponibili, Shogun 2 sarà composta da dieci episodi (come la prima stagione) e promette al pubblico sviluppi inaspettati fin dalla prima puntata. «Siamo davvero entusiasti, soprattutto per Hiroyuki Sanada», ha fatto sapere il co-creatore della serie Justin Marks, lasciando intendere l’importanza del personaggio di Toranaga almeno nella prossima stagione.

In un’altra intervista, Sanada ha aggiunto: «Nella prima stagione [Toranaga] non è ancora diventato uno shōgun. Quindi, mi piacerebbe vederlo diventare il leader del Giappone. Questa è la mia speranza».

Non ci sono certezze per ora in merito al cast. Sempre Sanada ha accennato in un’intervista che «metà [cast] tornerà e metà sarà nuovo». Indovinare quali attori della prima stagione torneranno anche nella seconda, però, potrebbe non essere così scontato: Sanada non ha escluso «flashback, ricordi e fantasmi».

A che punto è la seconda stagione di Shogun

Sempre il co-creatore dello show Justin Marks ha fornito qualche aggiornamento sulle tempistiche della seconda stagione in occasione dei recenti Critics Choice Awards, che si sono tenuti a inizio febbraio 2025. «Siamo usciti dalla sala degli sceneggiatori e abbiamo già completato i dieci episodi della stagione, con il finale già definito», ha confermato in un’intervista Marks.

Mentre la prima stagione della serie tv (inizialmente concepita come una miniserie) era stata adattata dal romanzo di James Clavell, per la seconda stagione non c’è più materiale originale di partenza da riadattare: per questo il lavoro degli sceneggiatori questa volta è stato probabilmente più importante.

Quando esce Shogun stagione 2? Le ipotesi

Il fatto che il lavoro di scrittura sia terminato è una buona notizia, perché lascia immaginare che le riprese della stagione 2 di Shogun possano iniziare a breve: al momento, però, non ci sono ancora indicazioni temporali precise in questo senso.

L’ipotesi della stampa specializzata, comunque, è che i nuovi episodi non usciranno prima del 2026.