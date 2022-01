Enigma, all'asta il diamante record: potrebbe venire dallo spazio

“Un diamante è per sempre”, “Il diamante è il miglior amico di ogni donna”, “Lucy in the sky with diamonds”: il diamante fa parte della cultura popolare, ed è ormai simbolo di ricchezza, prosperità, matrimonio.

Anche se esistono delle teorie secondo cui i diamanti non sono così rari – e di conseguenza, non sono così preziosi da dover essere venduti ai prezzi molto alti a cui li vediamo esposti oggi. Questo particolare diamante, però, potrebbe fare eccezione.

Il diamante “The Enigma”

Ad avere tra le mani questo prezioso così particolare da essere probabilmente unico è la famosa casa d’aste Sotheby’s, nella sua sede di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcuni, questo diamante nero sarebbe letteralmente fuori dal mondo.

E particolare è anche il nome che la casa d’aste ha deciso di dare a questo diamante nero: The Enigma, perché si crede che provenga dallo spazio. La rara gemma è stata mostrata lunedì 17 febbraio ai giornalisti che stavano facendo un tour di Dubai e Los Angeles, negli Stati Uniti, e verrà messa all’asta a febbraio, nella casa madre di Sotheby’s a Londra.

Il diamante ha 555,55 carati – e si tratta di un record. La caratura di un diamante è l’unità di misura del suo peso. Un carato corrisponde a 0,2 grammi, e il prezzo del diamante sale esponenzialmente man mano che aumenta la caratura. I diamanti più grandi e puri vengono venduti a centinaia di migliaia di euro.

Fino a oggi il diamante più grande era il Golden Jubilee, appartenente ai gioielli reali della Thailandia, da 545,67 carati. Le dimensioni poi scendono rapidamente, e anche quelli più noti, come il Régent indossato da Luigi XIV, pesavano “solo" qualche centinaia di carati.

Sotheby’s si aspetta che il diamante venga venduto per almeno 5 milioni di sterline inglesi, quindi più di 6 milioni di euro. La casa d’aste ha fatto sapere che accetterà anche la criptovaluta come forma di pagamento.

Sophie Stevens, specialista di gioielli della Sotheby’s di Dubai, ha spiegato a The Associated Press che il numero cinque ha un significato importante per il diamante, che oltre ad avere 555,55 carati, ha anche 55 sfaccettature. “La forma del diamante è basata sul simbolo mediorientale della palma Khamsa, che significa forza e protezione", ha spiegato. E “Khamsa” in arabo significa cinque.

Il diamante dallo spazio

Ma al diamante The Enigma non bastava battere il record per dimensioni, essere nero e avere un misterioso “5” come simbolo: Stevens ha anche detto che il diamante viene probabilmente dallo spazio.

Si tratta infatti di un diamante carbonado che, secondo gli esperti e gli scienziati, potrebbe avere origini extraterrestri ed essere nato dallo scontro di un meteorite con la Terra: questa collisione e il vapore chimico che ne consegue formano questi diamanti rari e particolari. Ma non temete, anche i diamanti terrestri nascondo molti misteri.

Infatti i diamanti neri, conosciuti appunto come carbonado, sono estremamente rari e si trovano naturalmente solo in Brasile e in Africa centrale. La teoria dell’origine cosmica si basa sui loro isotopi di carbonio e sull’alto contenuto di idrogeno, che non è comune sul nostro pianeta. Potrebbero essersi formati intorno a 3 miliardi di anni fa. Ed esiste anche chi dei diamanti ha fatto un business.