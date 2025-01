Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con una nota ufficiale Astrum Mobile e Qualcomm hanno confermato di aver completato la sperimentazione del proprio servizio di 5G Broadcast per inviare dati da un satellite geosincrono a uno smartphone.

La sperimentazione è iniziata ufficialmente a ottobre 2024 tramite un satellite AsiaStar con una copertura di servizio che ha interessato l’Asia Pacifica. Dall’altra parte alcuni “device di prova” con modem a bordo un modem Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF.

5G Broadcast, i dati dei primi esperimenti

Questi primi esperimenti hanno visto al fianco di Astrum Mobile e Qualcomm anche la partecipazione di alcuni istituti di ricerca di Singapore come l’A*STAR’s Institute for Infocomm Research (A*STAR I²R), la Singapore University of Technology and Design (SUTD), l’ORS Group, Bitstem e il 5G-MAG (Media Action Group).

I test comprendevano la trasmissione di programmi TV in diretta, di giochi online, push di contenuti OTT e servizi di trasmissione di emergenza. Le prove sono state condotte sperimentando diversi scenari, come l’utilizzo in mobilità, inclusi i servizi destinati all’automotive e alle trasmissioni marittime, registrando risultati davvero impressionanti che hanno permesso di trasmettere in 5G Broadcast da satelliti geostazionari direttamente ai vari device, senza alcun problema.

Questo successo, secondo le aziende impegnate nel progetto, permette di aprire nuove opportunità di sviluppo per questi servizi, migliorando l’invio di informazioni in aree che, generalmente, non sono servite da una copertura efficiente da parte tradizionali reti di trasmissione cellulari o terrestri.

Chiaramente, la strada da fare è ancora molta: bisognerà implementare la costruzione di una rete di satelliti geostazionari più capillare, sviluppare più device compatibili con questa tecnologia e, naturalmente, proseguire con i test del servizio, ma i grandi nomi coinvolti nella sperimentazione si dicono molto ottimisti al riguardo.

5G Broadcast, come cambierà la trasmissione dati

Il 5G Broadcast è destinato a stravolgere il settore delle comunicazioni mobili, aumentandone notevolmente le possibilità. Inoltre, poter trasmettere contenuti multimediali direttamente ai dispositivi mobili renderà il servizio molto più accessibile e conveniente su scala globale.

Dal canto loro, per le aziende chiamate in causa (e quelle che in futuro offriranno un sistema del genere) saranno parte integrante di questa evoluzione delle trasmissioni tradizionali, rendendo ancora più globale la portata di queste tecnologie. L’obiettivo è quello di superare i limiti degli strumenti “tradizionali” arrivando a trasmettere qualsiasi tipo di informazione anche in quelle aree che per varie ragioni, dalla geografia fino all’assenza di infrastrutture per cause diverse (dalle zone di guerra a quelle colpite dalle calamità naturali), sarebbero altrimenti impossibilitate a ricevere questi segnali.

Dall’altra parte, il 5G Broadcast migliorerà notevolmente la qualità e l’efficienza delle comunicazioni che tramite la trasmissione di un unico segnale potrà essere ricevuto da un numero potenzialmente infinito di dispositivi senza alcuna duplicazione.

Bisogna dire, però, che uno dei limiti più importanti di questo sistema è che funziona solo nell’area in cui avviene la trasmissione, per questo motivo è di vitale importanza contribuire alla costruzione di una rete di satelliti che possano estendere la copertura e permettere a tutti di accedere a queste tecnologie. Un’operazione che richiederà del tempo, naturalmente, ma a cui le aziende più importanti del settore stanno già lavorando.