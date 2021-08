Euphoria 2: tutte le novità su cast e trama

Euphoria, la serie tv statunitense che racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prime armi con sesso, droga, identità, amore e amicizia sta arrivando con la seconda stagione. Era l’agosto del 2019 quando venne trasmessa l’ultima puntata della prima stagione e da allora la pandemia ha ritardato sensibilmente le riprese della seconda.

Nei mesi successivi la serie è stata riconosciuta tra le migliori serie teen degli ultimi anni e sono arrivati anche importanti riconoscimenti come l’Emmy per la protagonista Zendaya, miglior attrice in un drama. La situazione però sembra essersi normalizzata e i lavori per la seconda stagione sono ripresi con l’aggiunta di tre importanti attori, Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr., di cui però ancora non conosciamo con esattezza i personaggi. Dopo i due speciali di Euphoria trasmessi su Sky Atlantic vediamo quali sono le novità di trama e cast di questa avvincente serie tv sull’adolescenza.

Il Cast di Euphoria 2

Al momento dovrebbe essere riconfermato tutto il cast della prima stagione di Euphoria con almeno tre new entry, di cui ancora però non si conoscono i ruoli.

I nuovi ingaggi dovrebbe essere quello del cantautore Dominic Fike, Minka Kelly la star di Friday Night Lights e di Titans e in ultimo Demetrius "Lil Meech" Fleonory Junior. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter Kelly potrebbe interpretare una casalinga stanca e drogata mentre Flenory sarebbe il nuovo flirt di Maddy.

Nel cast confermato avremo quindi Zendaya, nel ruolo di Rue Bennet la voce narrante della prima stagione, Jules Vaughn sarà interpretato nuovamente da Hunter Schafer, Storm Reid sarà Gia Bennett, Algee Smith vestirà ancora i panni di Chris McKay, Jacob Elordi sarà nuovamente Nate Jacobs, Barbie Ferreira darà il volto a Kat Hernandez. Ancora abbiamo che Angus Cloud interpreterà Fezco e Maude Apatow sarà nuovamente Lexi Howard.

Euphoria 2 streaming ed episodi

L’HBO per la prima stagione di Euphoria aveva previsto otto episodi e anche la seconda stagione dovrebbe avere un numero simile, con ogni puntata di 50 minuti circa.

In Italia, Euphoria è disponibile sulla piattaforma di NOW con tutti gli episodi della prima stagione e i due speciali, che hanno come protagonisti Rue interpretata da Zendaya e Lexi che ha il volto di Maude Apatow, prodotti durante l’emergenza sanitaria usciti a dicembre 2020.

Il tema centrale della seconda stagione dovrebbe ancora una volta essere l’adolescenza e tutte le sue sfumature, tra debolezze e fragilità. Riprenderemo probabilmente dal finale della prima stagione e dalla scelta di Rue di non partire con l’amica per non far soffrire ancora una volta la sua famiglia. Cosa accadrà tra Rue e Jules che si troverà da sola sul treno ad aspettare l’amica? Ci immergeremo nuovamente nelle vicende della famiglia Jacobs, di Maddy, Cassie e tutti gli altri. Sappiamo che prima dell’uscita della seconda stagione è previsto un nuovo episodio speciale che tratterò il tema del coronavirus.