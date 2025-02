È ufficiale, sono iniziate le riprese di Euphoria 3: la prima foto

Con una nuova foto di Zendaya sul set, HBO ha annunciato ufficialmente il via ai lavori di Euphoria 3: gli ultimi aggiornamenti e la possibile data di uscita in streaming

Fonte foto: HBO/Sky

Tra stop forzati, rallentamenti, annunci, dietro-front e indiscrezioni più o meno attendibili, ma non sempre ottimiste, c’è chi ha temuto che questo momento non sarebbe mai arrivato. Invece, questa volta ci siamo davvero: «Euphoria stagione 3 è in produzione», hanno annunciato congiuntamente sui loro profili social il 10 febbraio 2025 HBO, Max e NOW, la piattaforma su cui in Italia si può guardare questa apprezzata serie tv statunitense in streaming.

I ritardi e i problemi di Euphoria stagione 3

La terza stagione di Euphoria arriva tre anni dopo il debutto della stagione 2. A rallentare la produzione dei nuovi episodi, come è noto, hanno contribuito vari fattori, tra cui gli scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood e gli altri impegni lavorativi dei protagonisti, alcuni dei quali hanno visto la propria carriera esplodere dopo e grazie a Euhporia.

Inoltre, l’attore Angus Cloud e il produttore esecutivo Kevin Turen sono mancati in questi anni: due lutti che probabilmente avrebbero comunque portato a un fisiologico rallentamento dei lavori. Da segnalare infine il fatto che Sam Levinson, creatore della serie tv, ha attraversato recentemente alcuni problemi creativi e professionali, ad esempio per la serie tv The Idol.

Comunque sia, ormai si parlava già da diversi mesi del ritorno di Euphoria 3. A novembre 2024 Casey Bloys, a capo di HBO e Max, aveva rassicurato il pubblico sul fatto che l’inizio delle riprese non fosse stato ulteriormente posticipato, come suggerivano alcune voci, ma restasse confermato a inizio 2025 – in teoria si parlava di gennaio.

Ora che le promesse sono state effettivamente mantenute, i fan possono (forse) tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

Cosa sappiamo di Euphoria stagione 3

Ricapitolando le informazioni a disposizione su Euphoria 3, la nuova stagione sarà composta da otto episodi e non sarà più ambientata al liceo, ma comincerà con un salto temporale che porterà i protagonisti nel “mondo degli adulti”. Non si parlerà più di drammi adolescenziali, dunque, ma probabilmente di difficoltà legate a college e lavoro.

Nel cast tornano Zendaya nei panni di Rue, Hunter Schafer in quelli di Jules Vaughn, Maude Apatow in quelli di Lexi Howard e Sydney Sweeney in quelli di Cassie Howard. Alexa Demie sarà di nuovo Maddy Perez, Jacob Elordi sarà Nate Jacobs ed Eric Dane sarà Cal.

Non torneranno nella stagione 3 invece Barbie Ferreira (che interpretava Kat Hernandez) e Storm Reid (ovvero Gia, la sorella minore di Rue). Angus Cloud, come già accennato, è mancato a luglio 2023.

La prima foto dal set di Euphoria stagione 3

HBO; Max e NOW hanno condiviso la prima foto dal set, che mostra Zendaya nel ruolo della giovane Rue.

Quando potrebbe uscire Euphoria 3?

Secondo la stampa di settore, Euphoria 3 potrebbe uscire in streaming nel 2026. La data non è stata anticipata né confermata ufficialmente, ma l’esperienza delle prime due stagioni ha insegnato che per ogni episodio di Euphoria occorre circa un mese di lavoro.

Considerando che la produzione è appena iniziata, è possibile che il set chiuderà tra settembre e ottobre 2025: troppo tardi, quindi, per un debutto entro la fine dell’anno, come era stato inizialmente ventilato da HBO.