Euphoria: cosa sappiamo per ora della terza stagione

Fonte foto: Sky

Da quando il ritorno dell’acclamata serie tv HBO è stato confermato, i fan aspettano con ancora maggiore impazienza la terza stagione di Euphoria. O, almeno, l’inizio ufficiale dei lavori. Ma per quello ormai non manca troppo: le riprese dei nuovi episodi inizieranno infatti a gennaio 2025, a quanto pare con un cast quasi al completo.

La seconda stagione di Euphoria è uscita nel 2022. I lavori per la terza stagione sono stati rallentati soprattutto dagli scioperi a Hollywood e dagli altri impegni lavorativi degli attori protagonisti, oltre che dalla tragica scomparsa dell’attore Angus Cloud e del produttore esecutivo Kevin Turen.

Anticipazioni e trama di Euphoria 3

Si era detto a un certo punto che la terza stagione di Euphoria sarebbe entrare in produzione a dicembre 2023, ma a quel punto era invece stata posticipata a tempo indeterminato. La conferma del ritorno dello show arrivata il 13 giugno 2024 sembra avere finalmente e definitivamente riavviato i motori.

«Non potremmo essere più felici della nostra partnership creativa con Sam [Levinson, creatore della serie, ndr] e questo incredibile cast», ha dichiarato recentemente Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva della programmazione di HBO. «Non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova stagione di Euphoria per i fan».

Per quanto riguarda la trama, non ci sono ancora conferme ufficiali. Probabilmente i nuovi episodi saranno ambientati altrove rispetto alla scuola superiore delle prime due stagioni: alcune indiscrezioni suggeriscono infatti che la trama inizierà con un salto temporale, proponendo dunque dei protagonisti ormai sulla soglia della vita adulta.

Il cast di Euphoria 3

Nel cast della terza stagione dovrebbero tornare tanti volti noti delle precedenti stagioni: stando alla stampa statunitense, nei nuovi episodi ci saranno sicuramente Zendaya, che interpreta Rue, e Sydney Sweeney, nei panni di Cassie.

«[Cassie] è sicuramente uno dei personaggi più speciali per me e adoro la mia famiglia Euphoria, quindi non vedo l’ora», ha dichiarato Sweeney recentemente in una intervista.

Nel cast dovrebbero tornare anche Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow e Alexa Demie.

Euphoria 3: chi non torna nel cast?

Nella terza stagione non ci sarà invece l’attrice Barbie Ferreira, che già alla fine della seconda stagione aveva annunciato di voler lasciare la serie tv: una decisione che, si era detto, era dovuta a un presunto disaccordo con il creatore Levinson. Le voci sono poi state smentite dalla stessa Ferreira.

Angus Cloud invece, come accennato, è morto a luglio 2023. Non è chiaro in che modo verrà gestito a questo punto il suo personaggio, Fezco.

Quando esce Euphoria 3

È ancora troppo presto per conoscere la data di uscita della terza stagione di Euphoria. La serie HBO in Italia è trasmessa su SKy e in streaming su NOW, piattaforma sulla quale è possibile recuperare le prime due stagioni.