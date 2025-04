F1 25 rivoluziona la modalità Carriera Scuderia: diventa il Team Principal

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

F1 25, il nuovo titolo di Codemasters, introduce cambiamenti radicali alla modalità My Team (ora evoluta in My Team 2.0). A differenza delle edizioni precedenti, i giocatori non vestiranno più i panni del pilota-proprietario, ma assumeranno un ruolo esclusivamente gestionale: quello di Team Principal. Questo nuovo assetto rende l’esperienza più fedele alla realtà della Formula 1. I giocatori dovranno gestire ogni aspetto della squadra: strutture, finanze, piloti, reputazione e sviluppo. Durante i weekend di gara, potranno scegliere quale dei due piloti in squadra far scendere in pista, influenzando così dinamiche contrattuali e di morale interna.

Le tre strutture chiave del team

Nel Quartier Generale, ridisegnato completamente per questa edizione, spiccano tre macroaree gestionali:

Ingegneria : Ricerca e Sviluppo sono ora separate. I giocatori dovranno decidere se produrre nuove parti per entrambi i piloti o favorirne solo uno, con impatti sulla percezione interna del team.

: Ricerca e Sviluppo sono ora separate. I giocatori dovranno decidere se produrre nuove parti per entrambi i piloti o favorirne solo uno, con impatti sulla percezione interna del team. Personale : Oltre al reclutamento e alla gestione dei piloti, sarà fondamentale costruire una forza lavoro efficiente. Più assunzioni portano vantaggi, ma rischiano di far sforare il tetto dei costi.

: Oltre al reclutamento e alla gestione dei piloti, sarà fondamentale costruire una forza lavoro efficiente. Più assunzioni portano vantaggi, ma rischiano di far sforare il tetto dei costi. Corporate: Cuore della strategia finanziaria. Qui si gestiscono le spese stagionali, le relazioni con gli sponsor e si definisce l’identità visiva della squadra, grazie anche a un nuovo editor per livree e decalcomanie.

Il nuovo HQ si evolverà nel tempo: crescerà in scala, popolazione e attività. I potenziamenti strutturali e la formazione mirata del personale permetteranno di specializzare le abilità del proprietario, migliorando l’efficienza del team e sbloccando vantaggi strategici.

Sistema contrattuale e interazioni umane

Una delle novità più immersive riguarda il sistema dinamico di contratti. I proprietari potranno incontrare i piloti faccia a faccia per negoziare, ma attenzione: le indiscrezioni possono trapelare, minando le trattative.

La reputazione del team sarà centrale per attrarre nuovi talenti e trattenere quelli più ambiti. Superare le squadre rivali e ottenere risultati sul campo sbloccherà nuovi Accolades, migliorando la visibilità e l’accesso a sponsor di alto livello.

Icone, nuove scuderie e modalità ampliate

F1 25 espande anche la modalità Carriera Pilota. Le Icone Pilota ora possono essere reclutate anche dalle squadre IA. Inoltre, sarà possibile aggiungere un’undicesima scuderia alla griglia:

La Konnersport di Braking Point

di Braking Point La APXGP tratta da F1 di Apple Original Films, esclusiva per chi acquista l’Iconic Edition entro l’11 luglio

Queste squadre porteranno con sé piloti esclusivi e contenuti unici, disponibili sia in My Team che nella Carriera Pilota

Data di uscita e piattaforme

F1 25 uscirà il 30 maggio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, abbandonando definitivamente il supporto alle console old-gen. My Team 2.0 porta il realismo gestionale a un nuovo livello. Ogni scelta ha conseguenze: contratti, sviluppo, comunicazione e gestione delle risorse diventano strumenti per costruire un’eredità sportiva. Il secondo Deep Dive previsto per il 17 aprile svelerà ulteriori dettagli su tracciati, presentazioni e meccaniche di gioco. F1 25 si preannuncia come il capitolo più ambizioso della serie, pensato per chi vuole vivere la Formula 1 anche fuori dalla pista.