Fonte foto: Bangla press/Shutterstock

Visto un utilizzo sempre più massiccio degli smartphone, la sicurezza dei dati personali e la protezione del dispositivo stesso sono diventate due priorità assolute per le Big Tech.

Per questo motivo Google sta introducendo una nuova funzion in Android 16, chiamata Modalità di Protezione Avanzata, che dovrebbe elevare il livello di sicurezza degli smartphone Android a un nuovo standard, garantendo protezione contro qualsiasi tipo di minaccia.

Cosa sappiamo della Modalità di Protezione Avanzata di Android 16

Prima di parlare di questa nuova Modalità di Protezione Avanzata bisogna ricordare a tutti che la funzione non è attiva di default ma dovranno essere gli utenti che, dalle Impostazioni dello smartphone, andranno ad attivarla manualmente dalla sezione Sicurezza personale e dispositivo.

Fatto questo, tutte le impostazioni di sicurezza verranno bloccate e non potranno essere modificate singolarmente, garantendo una protezione uniforme pronta a resistere a qualsiasi tipo di aggressione digitale.

La Protezione Avanzata comprende diverse categorie e ognuna di esse è progettata per fortificare specifiche aree dello smartphone.

Con Sicurezza del dispositivo Big G garantisce una protezione contro furti e smarrimenti, bloccando anche i trasferimenti di dati tramite USB.

App, invece, difende il dispositivo da applicazioni sconosciute e potenzialmente dannose, impedendo loro di compromettere la memoria.

La sezione Rete e Wi-Fi va a bloccare automaticamente tutte le connessioni non protette, inclusi il 2G (che resterà disponibile solo per le chiamate di emergenza) e le reti WEP, impedendo al dispositivo di riconnettersi automaticamente a reti considerate non sicure.

Web protegge il telefono da siti web malevoli. In questa modalità, Chrome forzerà l’uso di HTTPS per tutte le connessioni (quando possibile) e impedirà l’esecuzione di Javascript, riducendo ulteriormente i rischi.

Telefono di Google è un’opzione molto interessante e comprende diverse misure di sicurezza progettate per bloccare chiamate spam e truffe.

Stesso discorso per Messaggi di Google che fornisce una protezione aggiuntiva contro messaggi di spam e tentativi di truffa via SMS.

Infine, Google ha previsto anche un’API (Application Programming Interface) che le app di terze parti potranno utilizzare per rilevare quando la Protezione Avanzata è attiva, consentendo agli sviluppatori di implementare funzionalità di sicurezza personalizzate, aggiungendo un ulteriore strato di protezione alle impostazioni predefinite.

Quando arrivano le nuove opzioni per la sicurezza del device

Come avranno notato in molti, alcune di queste impostazioni di sicurezza non sono del tutto nuove ma sono già presenti come opzioni individuali sulle versioni più recenti di Android. La vera innovazione, però, sta nel fatto che la Modalità di Protezione Avanzata permette l’attivazione simultanea e non modificabile di tutte queste impostazioni, garantendo un sistema di protezione più avanzato che protegge l’utente e il suo dispositivo a 360°.

Per gli utenti che stanno già testando Android 16 QPR1 Beta 1, l’opzione Protezione Avanzata dovrebbe già essere visibile nelle impostazioni dello smartphone anche se, visto che la release è ancora in fase di distribuzione, potrebbe non essere ancora disponibile per tutti e comparire nei prossimi giorni.

All’arrivo della versione stabile di Android 16, l’opzione dovrebbe essere disponibile per tutti gli smartphone compatibili con l’aggiornamento.