Fan delusi per due serie tv Netflix cancellate

Fonte foto: Netflix/Twitter

Poco più di sei mesi fa i fan di Tenebre e Ossa gioivano all’idea che fosse nell’aria l’idea, seppur ancora remota, di realizzare uno spin-off della serie basata sui romanzi di Leigh Bardugo. All’epoca la seconda stagione di Tenebre e ossa (Shadow and Bone) era uscita da poco su Netflix e lo spin-off di cui si vociferava si sarebbe dovuto concentrare in modo più approfondito sul romanzo Sei di Corvi. Ora, però, le cose sono cambiate: Netflix ha deciso di cancellare sia la terza stagione di Tenebre e Ossa sia lo spin-off su Sei di Corvi.

Cancellato lo spin-off su Sei di Corvi

Lo spinoff su Sei di Corvi non è mai stato un progetto confermato, ma se ne era parlato alcuni mesi fa perché il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di Tenebre e Ossa, Eric Heisserer, in un’intervista a Entertainment Weekly aveva dichiarato di aver lavorato segretamente a questa serie-parallela, la cui trama si sarebbe concentrata nello specifico sui libri Sei di Corvi e Il regno corrotto.

Heisserer aveva anticipato che l’effettiva realizzazione di questo spin-off era ancora da decidere e sarebbe probabilmente dipesa anche dal successo della seconda stagione di Tenebre e ossa. È però notizia di questi giorni che Netflix ha infine rinunciato a questo spin-off.

Tenebre e Ossa 3 non si fa: i motivi

La notizia della rinuncia allo spin-off Sei di Corvi non è sorprendente se si considera il fatto che Netflix contestualmente ha annunciato la cancellazione della terza stagione di Tenebre e Ossa. La decisione, va detto, non è arrivata in modo del tutto inatteso per i fan.

Da una parte, l’annuncio ufficiale del rinnovo della terza stagione di Tenebre e Ossa si stava facendo attendere da molto tempo: in genere non è mai un buon segno. Dall’altra, dopo i mesi di sciopero degli sceneggiatori e degli attori Netflix, come altre piattaforme di streaming e studi di produzione, sta pianificando con molta attenzione le prossime uscite, scegliendo di investire solo sui titoli più redditizi. Probabilmente la seconda stagione di Tenebre e Ossa non ha raggiunto risultati soddisfacenti in termini di visualizzazioni.

Tenebre e Ossa, il commento dell’autrice

Leigh Bardugo, autrice dei romanzi e produttrice esecutiva della serie tv, ha commentato la notizia sui social: «Non ci sarà una terza stagione di Tenebre e ossa e nessuno spin-off su Sei di Corvi. La notizia mi ha colpito duramente. Ho il cuore a pezzi e profondamente deluso, ma sto cercando anche di aggrapparmi alla mia più sincera gratitudine. La maggior parte degli autori non riesce mai a vedere il proprio lavoro adattato per la tv. Molti di coloro che lo fanno finiscono per pentirsi dell’esperienza. Sono tra i pochi fortunati che possono guardare a un adattamento con orgoglio e gioia immensa».