Festa delle Offerte Prime: le offerte last minute

Mancano pochissime ore alla fine della Festa delle Offerte Prime, l’evento flash di Amazon dedicato agli utenti Prime che permette di fare ottimi affare su un numero di prodotti praticamente infinito. Già nella giornata di ieri abbiamo potuto apprezzare le ottime promo disponibili su tanti dispositivi tech e oggi si continua con nuove offerte che non puoi farti sfuggire.

Abbiamo raccolto le migliori promo ancora disponibili nella lista qui in basso: c’è veramente di tutto, dagli smartphone top di gamma al minimo storico come il Galaxy S24, fino a televisori con sconti che superano il 50% e permettono di risparmiare anche più di 1.000 euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo fatto una cernita delle promo ancora disponibili cercando di coprire più categorie prodotto possibili. Trovate anche gli elettrodomestici per la casa come friggitrici ad aria (il modello Electrolux selezionato lo trovi ancora per poche ore a metà prezzo), robot aspirapolvere e anche lavasciuga LG in promo speciale con uno sconto del 57%. Affrettati, tutte le offerte terminano tra poco.

Festa delle Offerte Prime, le migliori offerte del 9 ottobre

Nella lista qui in alto trovi alcune delle migliori offerte ancora disponibili per la Festa delle offerte Prime 2024. Per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link e da lì puoi completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche trovi qui in basso una breve descrizione di ogni prodotto e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta!

Galaxy S24

È una delle offerte di maggior successo delle ultime ore e anche una di quelle che ha fatto maggiormente parlare di sé. Per la Festa delle Offerte Prime trovi il Galaxy S24 in promo speciale a un prezzo di 739 euro con uno sconto di ben il 25% su quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 147,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy S24 è quanto di meglio puoi trovare oggi sul mercato: display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore super prestazionale e soprattutto un comparto fotografico professionale con il quale puoi toglierti grandi soddisfazioni. A tuo supporto c’è anche Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che ti supporta in ogni momento della giornata e rende le tue foto iconiche.

Redmi Note 13 Pro

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 13 Pro con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 279,90 euro, il punto più basso degli ultimi mesi per la versione con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone è un vero top di gamma con alcune componenti veramente uniche, come ad esempio la fotocamera principale da 200 megapixel. Ottimo anche lo schermo AMOLED molto grande da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 67W. Un’occasione imperdibile per acquistarlo a un prezzo mai visto prima.

Redmi Note 13 Pro

Motorola RAZR 50 Ultra

Continua a scendere il prezzo del Motorola RAZR 50 Ultra. Lo smartphone pieghevole è uno dei prezzi pregiati di questa Festa delle Offerte Prime. Dopo la promo iniziale, il prezzo del telefono è continuato a scendere durante la giornata fino a toccare il valore di 857,36 euro, con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 350 euro. Per questo smartphone pieghevole si tratta del minimo storico e fai un super acquisto. Parliamo di uno dei telefoni più iconici lanciati in questo 2024, dotato di un design a conchiglia con un doppio schermo: uno interno da 6,9 pollici pOLED e uno esterno da 4 pollici con cui poter utilizzare tutte le funzioni principali della app più famose. Potenza senza parti con il processore Snapdragon 8s Gen 3 e puoi scattare anche ottime foto con la doppia fotocamera esterna da 50 megapixel.

Power bank magnetico

Ecco un’occasione da non farsi scappare. Su Amazon trovi questo powerbank magnetico compatibile con tutti i modelli di iPhone usciti negli ultimi anni con uno sconto del 75% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro. Lo paghi meno di 20 euro e lo sconto totale arriva all’80%. La capacità della batteria è da 5.000mAh e permette di dare una carica aggiuntiva al tuo iPhone per tutto il giorno. Sottile, dimensioni compatte, utilissimo da avere sempre con sé.

Power bank magnetico

Cuffie Blackview

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost, ecco la promo che fa per voi. Oggi trovi queste cuffie Bluetooth Blackview con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. In pagina c’è un primo coupon che ti fa risparmiare il 50%, a cui aggiungere un secondo sconto del valore di 25 euro. In questo modo le paghi meno di 20 euro con uno sconto totale che sfiora l’80%. La qualità dell’audio è elevato e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Acquistandone due paia ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 2%.

Cuffie Blackview

Galaxy Watch6

Super promo per il Galaxy Watch6: lo smartwatch di Samsung è in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 199 euro. Si tratta del punto più basso toccato dall’orologio del produttore sud-coreano e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Smartwatch molto apprezzato con tante recensioni positive: è dotato di uno schermo grande con un’ottima luminosità e puoi personalizzare il quadrante in base alle tue necessità. I sensori permettono di monitorare tantissimi parametri vitali, tra cui la composizione del tuo corpo. Grazie al monitoraggio in tempo reale del battito cardiaco, vieni avvisato immediatamente se viene rilevato qualche dato anomalo. A bordo trovi anche il sistema operativo WearOS di Google e hai a disposizione tante app utili. Per l’attività fisica hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento.

Galaxy Watch6

Google Pixel Watch 2

Per la Festa delle Offerte Prime torna in promo al minimo storico anche il Google Pixel Watch 2, l’orologio dell’azienda di Mountain View che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per misurare con la maggior precisione possibile i tuoi parametri vitali. Un orologio con un design moderno e dotato di tanti sensori sempre pronti a darti una mano. Puoi anche tenere sotto controllo lo stress e fare degli esercizi ad hoc per diminuire la stanchezza mentale. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 249 euro e approfitti di un super prezzo. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 49,80 euro al mese.

Google Pixel Watch 2

Smart TV LG NanoCell Serie 81

Super sconto per gli smart TV della Serie 81. Se a catturare maggiormente l’attenzione è il modello da 86 pollici disponibile con uno sconto di ben il 52%, trovi in offerta anche le versioni con schermo più piccolo e che si adattano meglio al tuo salotto. Lo sconto, anche se inferiore, resta comunque molto valido e si attesta intorno al 40%. Per quanto riguardo il TV, è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Schermo 4K con tecnologia NanoCell per colori profondi e immagini dettagliate, coadiuvato dall’ottimo processore α5 Gen7 di nuova generazione. Il sistema operativo supporta praticamente tutte le piattaforme di video streaming e non avrai problemi a vedere le tue serie TV preferite.

LG NanoCell Serie 81 – 86 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 75 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 65 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 43 pollici

Smart TV Panasonic OLED da 42 pollici

Altra promo da cogliere al volo per uno smart TV. Il televisore Panasonic con schermo OLED da 42" lo trovi con uno sconto del 56% a soli 699 euro, con un risparmio netto di 900 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Grazie al pannello OLED la qualità delle immagini è elevatissima e i neri assoluti. Fa parte della famiglia dei Google TV con Android TV integrato: puoi scegliere tra migliaia di app e hai anche l’assistente vocale di Google per controllare il TV da remoto o per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Panasonic OLED da 42 pollici

Galaxy Book4

Prezzo crollato anche per il Galaxy Book4, uno degli ultimi PC portatili lanciati sul mercato da Samsung. Grazie allo sconto del 45% della Festa delle Offerte Prime è disponibile a un prezzo di 599 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Si tratta di una di quelle offerte da cogliere al volo: schermo da 15,6 pollici Super AMOLED con ottimi colori, processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Prestazioni ottime, pensato appositamente per lo studio e per il lavoro. Approfittane subito, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro.

Galaxy Book4

Google Pixel Tablet

Solo per oggi scende anche il prezzo del Google Pixel Tablet, prima versione del tablet dell’azienda di Cupertino. Un tablet che si basa sull’ottimo processore Tensor G2 progettato per supportare il sistema di intelligenza artificiale di Google. Schermo da 11 pollici ad alta definizione e batteria a lunghissima durata. Puoi sperimentare in prima persona anche l’esperienza della versione pura di Android adattata al mondo dei tablet. Grazie allo sconto del 31% il prezzo scende a 369 euro e fai un super affare.

Google Pixel Tablet

Tapo C200

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e vuoi spendere poco. Ecco la promo pensata per te. Su Amazon trovi la telecamera Tapo C200 a un prezzo di soli 19,85 euro grazie allo sconto del 50%. Si tratta del minimo storico per una videocamera da sempre tra le più vendute su Amazon (solo nell’ultimo mese ne sono state acquistate più di 5.000). Il segreto del suo successo? Facilità di montaggio e la possibilità di monitorare da remoto cosa sta accadendo dentro la tua abitazione. Dotata anche di visione notturna e di una visuale a 360 gradi.

Tapo C200

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Super occasione per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Perfetto Magnifica S. La trovi in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 46% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro e fa scendere il prezzo a 239 euro. La paghi meno della metà e fai un ottimo acquisto. La macchina per il caffè De’Longhi è il sogno di ogni appassionato: puoi utilizzare i chicchi di caffè grazie al macinino integrato, puoi preparare il cappuccino (è dotato anche di montalatte) e tantissime altre bevande. La manopola permette di selezionare l’intensità dell’aroma e di scegliere se fare uno o due caffè contemporaneamente.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Lavasciuga LG

Si sta avvicinando quel periodo dell’anno in cui avere una lavasciuga in casa fa veramente comodo. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistarne una, ecco l’offerta che fa al caso vostro. Su Amazon trovi la lavasciuga LG Serie R3 con cestello da 9 chilogrammi quando fai il bucato e da 6 chilogrammi quando asciughi, in offerta con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a soli 496,95 euro. Dotata di tanti programmi di lavaggio e di asciugatura che tengono al riparo i tessuti dei capi di abbigliamento. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e di aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico o il disimballaggio di quello nuovo.

Lavasciuga LG

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Per la pulizia della tua abitazione, ecco la promo che non devi farti scappare. Trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T30 Pro Omni con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 699 euro, con un risparmio che supera i 450 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un robot super completo, dotato sia della stazione per lo svuotamento automatico sia di sensori che mappano l’abitazione da cima a fondo. Inoltre, è anche in grado di lavare il pavimento. Pensa a tutto lui e a te non resta che stare seduto comodamente sul divano.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Stufa Olimpia Splendid

Non è un prodotto propriamente tech, ma per questo periodo dell’anno è perfetto. Tra i tanti elettrodomestici in offerta c’è anche la stufa alogena Olimpia Splendid che trovi con uno sconto del 25% a soli 29,90 euro. Costa poco ed è super utile: la puoi accendere in bagno prima di farti una doccia o in camera prima di andare a dormire. Facilissima da utilizzare ed è anche in grado di oscillare su sé stessa.

Stufa Olimpia Splendid

Friggitrice ad aria Electrolux

Offerta a metà prezzo per la friggitrice ad aria Electrolux. Solo per oggi la trovi a un prezzo di 59,99 euro e fai un super affare. Modello con cestello da 3 litri, perfetto per una famiglia di 2-4 persone. Dotata di otto programmi pre-impostati che permettono di cucinare veramente di tutto, dalla carne alla verdure, fino ai dolci. Tutte le parti amovibili possono essere messe in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Electrolux

Amazon Seconda Mano

Solo fino a questa sera alle 23:59 è possibile approfittare dello sconto aggiuntivo del 30% su alcuni prodotti selezionati di Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Si tratta di un doppio sconto: oltre a quello già garantito dal prodotto ricondizionato, Amazon lo sconta di un ulteriore 30%. Puoi fare dei grandi affari anche su dispositivi tech praticamente nuovi e che sono stati semplicemente rimandati indietro dagli utenti per la scatola ammaccata o per dei piccoli graffi. Per scoprire quali sono i dispositivi protagonisti di questa promozione ti basta cliccare sul link qui in basso.

