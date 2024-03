Gli smartwatch da acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

È tempo di affari su Amazon. Da oggi 20 marzo alle ore 00:00 è scattata la Festa delle Offerte di Primavera, il primo evento 2024 targato Amazon e dedicato agli sconti. Un evento simile alla Black Week e al Prime Day e aperto a tutti gli utenti. Tra le migliaia di prodotti in promo, troviamo anche gli smartwatch, dispositivi indossabili sempre più presenti sui polsi delle persone. Le promo interessanti di certo non mancano in questo evento Amazon e per quanto riguarda gli smartwatch c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si va dai modelli più economici fino a quelli lanciati da poco sul mercato o con caratteristiche tecniche molto particolari, come ad esempio il Garmin fenix 6 Solar, orologio super resistente e che si ricarica con i raggi del sole.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon, mentre per scoprire tutte le altre occasioni disponibili in questi sei giorni (l’evento scade il 25 marzo alle ore 23:59) basta cliccare sul link qui in basso, oppure iscriversi al nostro canale Telegram dove stiamo segnaliamo in tempo reale tutte le migliori offerte. Ecco gli smartwatch da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera. Per alcuni c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2024

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch Classic4

I dispositivi Samsung sono tra i più interessanti tra quelli disponibili in offerta in questo evento targato Amazon. Tra gli smartphone abbiamo parlato abbondantemente della gamma Galaxy S24, mentre per quanto riguarda gli orologi smart bisogna segnalare il Galaxy Watch6, l’ultima versione lanciata dall’azienda sudcoreana. E anche in questo caso l’offerta è incredibile. L’orologio Samsung è disponibile in diverse versioni che si differenziano per grandezza (schermo da 40mm o da 44 mm), connettività (presenza o meno del modulo LTE) e design (oltre alla versione normale ce ne è una anche Classic). Tutti questi modelli sono in offerta con sconti che sfiorano anche il 40% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Rispetto ai modelli precedenti, il Galaxy Watch6 va ad affinare tanti piccoli aspetti, partendo dal design. La cornice è diventata ancora più sottile lasciando più spazio al display, ora anche più luminoso e ben visibile sotto la luce del sole. Sotto la scocca è presente l’affidabilissimo sensore Samsung BioActive 3 in 1 che permette di tenere sotto controllo tre aspetti differenti, tra cui la frequenza cardiaca e la composizione del proprio corpo (presenza di massa grassa, acqua e muscoli). A bordo trovi più di 90 modalità sportive e grazie alla presenza del sistema operativo WatchOs puoi installare tutte le app di cui hai bisogno. Inoltre, nella versione LTE puoi navigare direttamente dallo smartwatch senza l’aiuto dello smartphone.

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 LTE

Galaxy Watch6 LTE 44mm

Galaxy Watch6 Classic

Merita una menzione d’onore anche il Galaxy Watch4 Classic. Lo smartwatch Samsung, infatti, è disponibile in offerta con un super sconto del 60% che fa crollare il prezzo di ben 240 euro. Si tratta del minimo storico per questo ottimo dispositivo che si caratterizza anche per un design che ricorda molto gli orologi analogici. Sotto la scocca, però, nasconde un’anima tech.

Galaxy Watch4 Classic

Smartwatch Garmin

Ecco degli smartwatch veramente unici. Garmin è riuscita a guadagnarsi una buona fetta di mercato grazie a una strategia molto chiara: dispositivi di qualità, con un prezzo importante, ma che valgono quanto spendi. E trovi orologi che coprono diverse fasce di mercato e di utilizzo: si va dal Garmin Venu, classico smartwatch per la vita di tutti i giorni, fino al Garmin fenix 6 Solar pensato per chi ha una vita outdoor molto attiva. E proprio quest’ultimo è il protagonista di una super promo. Lo trovi su Amazon con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero grazie all’opportunità offerta da Amazon e che trovi nella pagina prodotto. Insomma, l’offerta perfetta da non farsi scappare per un orologio super resistente e in grado di ricaricarsi sfruttando i raggi del sole. A bordo hai tutto quello che ti serve e anche molto di più.

Garmin fenix 6 Solar

Ottime anche le offerte per altri modelli prodotti dall’azienda statunitense, come ad esempio il Garmin Venu 2 o il Garmin Venu SQ Music, disponibile a un prezzo veramente mini. In alternativa, se volete un orologio molto resistente, ma non volete spendere delle cifre elevate, trovate in promo il Garmin Instict 2S Solar.

Garmin Venu 2

Garmin Venu Sq Music

Garmin Instinct 2 Solar

Smartwatch TicWatch

TicWatch in questi anni è diventato uno dei brand di riferimento nel settore degli smartwatch, grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e funzionalità avanzate. Smartwatch che troviamo anche in promo speciale in questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. I modelli di riferimento sono due, con caratteristiche e fascia di prezzo differenti. Da un lato c’è il TicWatch E3, orologio pensato per la massa e disponibile con un ottimo sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultimo periodo. Ha tutto quello che si richiede a un orologio di questo tipo, comprese tante modalità di allenamento.

L’altro smartwatch in offerta è il TicWatch Pro 3 Ultra. Qui si sale di livello. Si tratta di un orologio con un sistema molto particolare brevettato dall’azienda cinese e che permette di estendere la batteria per tantissimi giorni. A bordo hai veramente di tutto, da un sistema di monitoraggio della salute avanzato e che ti permette di tenere tutto sotto controllo, fino a tantissime modalità di allenamento. E ha anche un design moderno. Con lo sconto Amazon il prezzo è crollato.

Ticwatch E3

Ticwatch Pro 3 Ultra

Smartwatch Amazfit

Amazfit è un’altra azienda che in occasioni di questo genere non delude mai. Gli orologi del brand cinese hanno di base un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma in occasioni del genere sono dei veri best-buy. E non approfittarne sarebbe un grosso errore. In promo trovi tanti modelli differenti, dai più economici e pensati per un utilizzo quotidiano, fino ai modelli veramente top di gamma e che ti permettono di fare qualsiasi cosa. Ad esempio c’è l’Amazfit GTR 3 con uno sconto del 30% e al minimo storico, oppure l’Amazfit Cheetah Runner (che come si può intuire dal nome è pensato per gli amanti della corsa), in offerta con uno sconto che supera i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate, in modo da diminuire l’esborso iniziale.

Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 4

Amazfit Cheetah Runner

Honor MagicWatch2

Se cerchi un orologio con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo Honor MagicWatch2 può essere la sorpresa di questa Festa delle Offerte di Primavera 2024. Si tratta di un orologio versatile, con uno schermo grande e che puoi personalizzare scegliendo tra i vari quadranti messi a disposizione da Honor. Hai raccogliere dati su tutte le attività sportive più praticate e anche la salute è sempre sotto controllo grazie ai sensori nascosti nella cassa. Cosa altro c’è da sapere? La batteria che ti accompagna per più giorni. L’orologio è in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo sotto i 100 euro e diventa un vero best seller.

Honor MagicWatch 2