Festa delle Offerte di Primavera: i migliori smartphone in sconto

In questi eventi speciali di Amazon c’è sempre una categoria di prodotti che svetta su tutte le altre: gli smartphone. È inutile negarlo: i telefoni restano ancora i dispositivi tech più richiesti e venduti. Diventati oramai un’appendice fondamentale nella nostra vita, in molti aspettano questi eventi per strappare il prezzo migliore e acquistare lo smartphone nuovo a un prezzo mai visto prima. E logicamente i telefoni sono tra i protagonisti di questa Festa delle Offerte di Primavera, il primo evento del 2024 di Amazon dedicato agli sconti e alle promo. Un evento in stile Black Friday che è cominciato il 20 marzo alle ore 00:00 e si concluderà il 25 marzo alle 23:59.

Amazon ha fatto le cose in grande e ha lanciato promo molto interessanti su tanti modelli differenti che coprono tutte le fasce di prezzo. Si va dagli entry-level come l’Oppo A78 o il Redmi Note 13 (da poco lanciato sul mercato e già disponibile al minimo storico) fino ai super top di gamma come il Galaxy S24. Proprio l’ultima creazione di Samsung si candida fin da subito a essere uno dei prodotti top di questa Festa delle Offerte di Primavera 2024. Grazie allo sconto in pagina e alla promo Samsung attiva (puoi ricevere in regalo un Galaxy Watch6 o un Galaxy Tab S6 FE caricando sul sito del produttore sud-coreano la prova d’acquisto) diventa un vero best-buy. Ecco tutti i migliori smartphone in promo in questo evento targato Amazon.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2024

N.B. Il prezzo del banner potrebbe non essere aggiornato: cliccate sul link e aprite la pagina prodotto su Amazon per vedere il prezzo corretto. Questo vale per ogni prodotto presente in questa guida all’acquisto.

Gamma Galaxy S24

Dal lancio ufficiale sul mercato è passato poco più che un mese e finalmente la gamma Galaxy S24 è protagonista di uno sconto veramente importante che permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Il merito è della Festa delle Offerte di Primavera che fa scendere al minimo storico il prezzo di tutte le versioni dello smartphone top di Samsung. A questo si aggiunge anche una secondo promo. Infatti, per chi acquista il Galaxy S24 o il Galaxy S24+ entro il 24 marzo è possibile ricevere gratis il Galaxy Watch6, l’ultimo orologio smart lanciato sul mercato dal produttore sud-coreano. Orologio con un prezzo di listino che sfiora i 300 euro. Invece, acquistando il Galaxy S24 Ultra puoi richiedere in regalo il Galaxy Tab S9 FE, tablet top di gamma dal valore commerciale di 600 euro.

In offerta su Amazon c’è una versione speciale degli smartphone top di gamma di Samsung che prevede nella confezione anche la presenza delle Galaxy Buds 2 Pro, cuffie wireless con un’ottima qualità del suono.

Per quanto riguarda la gamma Galaxy S24 c’è poco da dire. Il Galaxy S24 "normale" e il Galaxy S24+ condividono gran parte della scheda tecnica e si differenziano solamente per la grandezza dello schermo e per la batteria. Le prestazioni sono eccezionali grazie alle componenti scelte da Samsung, sia lato processore sia componenti fotografiche. Prestazioni che diventano esaltanti con il Galaxy S24 Ultra, probabilmente uno dei migliori smartphone in circolazione in questo momento. Telefono che ha tutto, da uno schermo super scorrevole fino alla presenza della S Pen che ne aumenta le potenzialità e le funzionalità. Ma a fare la differenza in questi smartphone è la presenza di Samsung AI, l’intelligenza artificiale del produttore sudcoreano pensata appositamente per gli smartphone. L’IA ti aiuta in tanti piccoli aspetti e soprattutto nella vita quotidiana, diventando una compagna di "gioco" di cui non puoi più fare a meno. Con la gamma Galaxy S24 entri nel futuro della telefonia. E a questo prezzo è un super affare. Lo smartphone è disponibile in tante colorazioni differenti

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Una piccola appendice sul Galaxy S23 Ultra, protagonista di un’ottima promo. Lo trovi con uno sconto del 32% e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. Un’occasione veramente speciale da non farsi scappare per uno smartphone che ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo premium, a partire da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Dotata anche della S Pen, il pennino "magico" con cui prendere velocemente appunti.

Galaxy S23 Ultra

Gamma Redmi Note 13

È stato uno dei lanci di smartphone più seguiti di questo inizio di 2024 e il motivo è semplice: la gamma Redmi Note è diventata oramai un punto di riferimento in Italia per tutti coloro che vogliono un telefono performante spendendo poco. Il Redmi Note 13 è tra gli smartphone in promo in questo evento targato Amazon. In offerta ci sono tutte le versioni lanciate dal produttore cinese: dal più economico Redmi Note 13 4G, al più performante Redmi Note 13 5G (che ti permette di navigare alla massima velocità possibile), fino al Redmi Note 13 Pro, a tutti gli effetti un top di gamma. Lo sconto non è elevatissimo, ma ti permette comunque di risparmiare decine di euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Qui in basso trovi solamente una colorazione per ogni versione, ma navigando nella pagina prodotto potrai scegliere il colore che preferisci.

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

iPhone 15

Non è un errore. Anche lo smartphone più desiderato dagli utenti è in promo in questa Festa delle Offerte di Primavera. Stiamo parlando dell’iPhone 15 nella sua versione base con 128 gigabyte di memoria interna, disponibile su Amazon a un prezzo di 799 euro con uno sconto del 18%. Potete intuire bene che per un prodotto Apple uscito sul mercato da poco tempo si tratta di una super promo. Risparmi 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non approfittarne sarebbe un grosso errore. Quali sono le novità più interessanti di questa versione? Sicuramente la presenza della Dynamic Island che va a sostituire il notch. Si tratta di una piccola "isola" presente nella parte alta dello schermo con cui puoi interagire per accedere velocemente alle app principali. Nuovo anche il comparto fotografico, dotato ora di un sensore principale da ben 48 megapixel.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – verde

Xiaomi 13T Pro

Non mancano gli smartphone Xiaomi top di gamma in questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. E tra le offerte best c’è lo Xiaomi 13T Pro, smartphone dalle prestazioni ottime e con un comparto fotografico che fa la differenza. I sensori e le tecnologie del comparto fotografico sono state sviluppate da Xiaomi insieme a Leica, azienda leader nel settore, che si è concentrata sulla calibrazione dei singoli obiettivi e su alcuni filtri disponibili nell’app fotocamera. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel. Ottimo anche il display da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende uno dei più fluidi tra quelli presenti sul mercato.

Grazie alla promo disponibile in questa Festa delle Offerte di Primavera lo Xiaomi 13T Pro è al minimo storico e con un super sconto di ben 200 euro.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro

Motorola RAZR 40 Ultra e Motorola RAzR 40

Non sono due smartphone come tutti gli altri. Il Motorola RAZR 40 Ultra e il Motorola RAZR 40 sono due dei migliori telefoni pieghevoli che trovi in circolazione. Con il loro design a conchiglia e caratteristiche uniche, sono quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Il Motorola RAZR 40 ULTRA è il più performante tra i due e ha una scheda tecnica molto interessante: con lo schermo esterno da ben 3,6 pollici che puoi utilizzare per gestire velocemente tutte le applicazioni più importanti, è diventato in poco tempo iconico. Le prestazioni sono quelle tipiche di un top di gamma, anche grazie alla presenza di un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 che sa regalare grosse emozioni. Una volta completamente aperto, trovi un display pOLED da 6,9 pollici ad aspettarti. Il comparto fotografico ti regalerà grosse soddisfazioni. Per l’evento Amazon il Motorola RAZR 40 Ultra è anche disponibile in offerta a un prezzo straordinario e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Il Motorola RAZR 40, invece, è praticamente a metà prezzo e diventa tra i più interessanti di oggi.

Motorola RAZR 40 Ultra

Motorola RAZR 40

Smartphone Oppo

Altra azienda cinese in grande crescita in questi ultimi anni in Italia è Oppo. Rispetto ai principali competitor Oppo ha puntato su aspetti completamente differenti, a partire da un design ricercato e da una cover riconoscibilissima. Questo li ha resi degli smartphone da tenere in considerazione quando si valuta quale acquistare. E in questa Festa delle Offerte di Primavera ci sono alcuni modelli in promo con un prezzo speciale. Si va dall’Oppo A78, smartphone entry-level che cattura subito l’attenzione grazie a una scheda tecnica che non delude mai. Salendo un po’ di livello c’è l’Oppo Reno10 Pro, un vero top di gamma dotato anche di un comparto fotografico di alto livello: sensore principale da 50 megapixel, fotocamera per i ritratti da 32 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie è sempre da 32 megapixel. Infine, continuando sulla scia degli smartphone pieghevoli, c’è in promo l’Oppo Find N2 Flip, il telefono a conchiglia del produttore cinese dotato di un doppio display e di un’ottima scheda tecnica.

Oppo A78

Oppo Reno 10 Pro

OPPO Find N2 Flip

Quale smartphone POCO comprare alla Festa delle Offerte di Primavera

Il nome potrebbe trarre in inganno e far pensare che gli smartphone POCO valgano…. poco. Ma non è così. POCO è un altro brand che nasce sotto l’ala protettiva di Xiaomi con l’obiettivo di produrre smartphone che puntano tutto sulle performance lasciando da parte componenti inutili. Per quest’occasione su Amazon trovi in promo tutti i nuovi modelli lanciati negli ultimi mesi, dal Poco M6 Pro pensato per chi vuole spendere poco, fino al Poco X6 Pro, uno telefono che non ha nulla da invidiare anche ai dispositivi più blasonati. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Poco M6 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro