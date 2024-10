Festa delle Offerte Prime: quali smartphone acquistare

Dall'iPhone 15 passando per il Galaxy S24 Ultra: ecco tutte i migliori smartphone da acquistare in questa Festa delle Offerte Prime 2024

La Festa delle Offerte Prime 2024 è ufficialmente cominciata. Dalla 00:01 dell’8 ottobre e fino alle 23:59 del 9 ottobre puoi fare grandi affari su tantissimi prodotti differenti, a partire da quelli tecnologici. In questa guida all’acquisto trovi una selezione delle migliori offerte disponibili per gli smartphone, tra i prodotti più ricercati e acquistati durante questi eventi. Inoltre, vista la vicinanza con il Natale, puoi già cominciare a pensare a qualche regalo, approfittando di qualche sconto esclusivo che ti permette di risparmiare centinaia di euro.

La nostra selezione ha preso in considerazione smartphone per tutte le tasche, dai classici smartphone premium fino ai telefoni lowcost che in questi eventi diventano dei veri best-buy. Tra le promo da segnalare c’è sicuramente l’iPhone 15, protagonista di un super minimo storico che lo fa diventare uno degli smartphone da acquistare. Altrettanto interessante il doppio sconto disponibile per il Galaxy S24 Ultra: con la promo cashback di Samsung ottieni un rimborso di ben 300 euro e lo paghi quasi la metà. Se vuoi spendere poco, invece, la promo da non farti scappare riguarda il Redmi Note 13: solo per questi giorni lo trovi a meno di 140 euro e fai un super affare. Grandi promo anche nella fascia più amata dagli utenti, quella che comprende i top di gamma, ma che costano meno di 400 euro. Ad esempio, è disponibile l’Honor 200 con uno sconto superiore al 40%. Approfitta immediatamente di queste offerte: il tempo è limitato e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

N.B. Le offerte sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Una delle soprese di questa Festa delle Offerte di Primavera è sicuramente l’iPhone 15. Lo smartphone premium di Apple è uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni e il merito è della super promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 18% il prezzo scende al minimo storico di 719 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 143,80 euro al mese a tasso zero. Lo sconto prende come riferimento il prezzo post uscita dell’iPhone 16, altrimenti la percentuale e il risparmio rispetto a quello di listino è anche maggiore. Lo smartphone ha oramai pochissimi segreti e a un anno dall’uscita sul mercato è ancora uno dei migliori. Lo schermo è la classica sicurezza: display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e con tecnologie True Tone che adatta i colori alla luminosità esterna. Novità anche nel design con la Dynamic Island che ha preso il posto del notch e che racchiude la fotocamera interna, oltre a diversi widget che ti permettono di interagire velocemente con le principali app dello smartphone. Novità anche per quanto riguarda il competo fotografico, con il debutto nella parte posteriore di un nuovo sensore principale da 48 megapixel che assicura scatti e video con una risoluzione migliore. Il processore A16 Bionic supporta qualsiasi applicazione senza troppi problemi.

Questa è un’offerta veramente speciale perché abbina allo sconto della Festa delle Offerte Prime, una seconda iniziativa lanciata in questi giorni da Samsung e che riguarda il Galaxy S24 Ultra. Andiamo con ordine. Oggi trovi lo smartphone premium di Samsung con uno sconto del 24% che fa crollare il prezzo a 1226 euro, con un risparmio netto di quasi 400 euro sul prezzo di listino. E già questa sarebbe un’ottima offerta per quello che è considerato uno dei migliori telefoni Android sul mercato. Bisogna, però, aggiungere la promo cashback di Samsung che ti rimborsa ben 300 euro se registri l’acquisto del Galaxy S24 Ultra sul sito del produttore sud-coreano. In questo modo il prezzo scende a 926 euro con uno sconto netto che supera il 40%. Non approfittare di questa offerta sarebbe veramente assurdo.

Il Galaxy S24 Ultra è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento sul mercato: schermo QHD da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3 che assicura prestazioni uniche e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere una batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e la tecnologia Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Infine, a bordo hai anche la S Pen, il pennino tipico di Samsung con cui puoi prendere note, disegnare e fare tantissime altre cose utili. Solo per gli utenti Prime c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Restiamo nella fascia degli smartphone premium con il Google Pixel 9, ultima creazione dell’azienda di Mountain View. Il livello dello smartphone è molto alto e lo trovi in offerta a un prezzo di 899 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda le caratteristiche c’è ben poco da dire: è semplicemente uno dei migliori telefoni usciti in questo 2024. Oltre a una scheda tecnica con pochi eguali (schermo da 6,3 pollici super luminoso e con una definizione elevatissima, processore Tensor G4 di nuova generazione), il vero punto forte dello smartphone è l’integrazione perfetta del sistema di intelligenza artificiale di Google. L’AI è presente in ogni funzione e strumento, ma dà il meglio di sé con le immagini. Puoi modificare ed editare ogni video e ogni foto per renderle perfette e pronte da essere caricate sui social. L’intelligenza artificiale avanzata di Google è plus che nessun altro smartphone può avere. Inoltre, il Google Pixel 9 continuerà a ricevere aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per altri 7 anni.

Google Pixel 9

Se siete degli amanti delle novità in ambito tech, il Motorola RAZR 50 Ultra è lo smartphone che fa per voi. Si tratta, infatti, di uno dei migliori smartphone pieghevoli disponibili sul mercato e uno dei più riusciti tra quelli lanciati in questi ultimi anni. Il design a conchiglia è uno degli elementi che lo contraddistingue e richiama quello dei telefoni dei primi anni del 2000. Dotato di un doppio display, offre tante funzioni esclusive che trovi solo in telefono di questa tipologia. Lo schermo esterno da 4 pollici supporta l’utilizzo di alcuni widget sviluppati ad hoc e che semplificano l’utilizzo di alcune app, oppure puoi scattare velocemente le foto. Una volta aperto ti accoglie un display pOLED da 6,9 pollici che non lascia nessun segno della piega. Il telefono è pensato per durare nel tempo ed è costruito con materiali super resistenti. Nella parte esterna è presente una doppia fotocamera da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e teleobiettivo 2x. La fotocamera interna, invece, è da 32 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale, mentre le prestazioni sono assicurate dalla presenza del processore Snapdragon 8s Gen 3.

Cambiamo completamente fascia di mercato e passiamo a uno dei telefoni più venduti in questo 2024: il Redmi Note 13. Smartphone lowcost che trovi su Amazon a un prezzo di soli 139,35 euro, con uno sconto del 32% che ti fa approfittare del minimo storico. In questa fascia di prezzo difficilmente puoi trovare di meglio: schermo da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6080, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Anche il comparto fotografico è unico per questa fascia di prezzo: il sensore principale è da ben 108 megapixel. Batteria da 5.000mAh a lunghissima durata. Con la promo di oggi diventa un vero best-buy e difficilmente puoi trovare di meglio. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Un top di gamma con un prezzo molto interessante. In questa Festa delle Offerte Prime troviamo il realme GT6 a un prezzo di 479,99 euro, il minimo storico toccato in quest’ultimo periodo. Parliamo di un telefono che a tutti gli effetti è un vero top di gamma, dotato di ottime componenti ben assemblate tra di loro. Lo schermo è uno dei migliori sul mercato: diagonale da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che tocca un picco di 120 Hz. La caratteristica più importante, però, riguarda la luminosità che arriva fino a un massimo di 6.000nit, uno dei valori più elevati nel mercato. A bordo il processore Snapdragon 8s Gen 3, il meglio in questa fascia di mercato, con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla presenza del sensore fotografico Sony LYT-808 con stabilizzatore ottico dell’immagine e sviluppato per rendere più luminose le immagini scattate al buio. Presente anche una super batteria da 5500mAh con ricarica super rapida fino a 120 W.

Nella stessa fascia prestazionale troviamo anche l’Honor 200, protagonista di una promo molto interessante. Lo trovi disponibile su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo a 349,90 euro invece dei 599,90 euro del prezzo di listino. Uno sconto di quasi il 50% per un telefono molto interessante e che si contraddistingue per il suo design moderno e unico. Schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 3 ad alte prestazioni, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera è uno dei punti forti del dispositivo, grazie a un triplo sensore posteriore con fotocamera principale da 50 megapixel. Ottima batteria da 5.200mAh che dura tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida hai un boost di energia in poco tempo. Per tutti gli utenti Prime c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Anche Samsung si aggiunge a questa lista di smartphone top di gamma disponibile a un prezzo molto vantaggioso. Lo fa con il Galaxy A55 che trovi a un prezzo di 310 euro (40% di sconto) e con la possibilità di pagare a rate a tasso zero. Uno smartphone che ha ben poco da invidiare a quelli più costosi ed equilibrato in ogni sua componente. Ottimo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, processore Exynos 1380 ottimizzato appositamente per questo dispositivo e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. La batteria da 5.000mAh è la degna conclusione di una scheda tecnica equilibrata e che assicura grandi soddisfazioni.

Una promo esclusiva di Amazon che ti permette di fare un ottimo affare. Parliamo dello sconto disponibile per il Poco F6, smartphone top di gamma di un brand che in pochi conoscono, ma che fa parte della grande famiglia Xiaomi. Il Poco F6 è uscito sul mercato da pochi mesi e oggi lo trovi a un prezzo di 379 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Smartphone che punta tutto sulle prestazioni e sulla velocità, grazie a un display Flow AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8s Gen3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Rispetto ai modelli precedenti c’è anche un miglioramento nel comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel che cattura ancora più luce. Batteria da 5000mAh con ricarica turbo fino a 90 W. Per i clienti Prime c’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto.

Oppo in questi ultimi anni ha conquistato una buona fetta di mercato grazie a telefoni molto interessanti e che si posizionano in una fascia di mercato un po’ più alta rispetto alla concorrenza. Il prezzo, però, resta competitivo grazie a materiali premium e componenti molto affidabili. Lo dimostra l’OPPO Reno 12 Pro disponibile in sconto nella Festa delle Offerte Prime al minimo storico: lo trovi a un prezzo di 499,99 euro. Design molto interessante, con una cover posteriore unica nel suo genere, lo smartphone è equipaggiato con uno schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e dinamico. Prestazioni ottime grazie ai 12 gigabyte di RAM (che possono diventare 24 gigabyte con quella virtuale) e i 512 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico lo rende differente dalla concorrenza: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Anche la fotocamera per i selfie è da 50 megapixel. Un vero cameraphone che trovi a un prezzo accessibile e che puoi pagare a rate a tasso zero.

Chiudiamo la nostra guida all’acquisto con un altro smartphone lowcost. Parliamo del CMF Phone 1, brand che ha fatto il suo debutto quest’anno e che ha lanciato questo ottimo dispositivo che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica. Telefono che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo: schermo AMOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek Dimensity 7300 con chip per il 5G, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Non manca un’ottima fotocamera principale da 50 megapixel per immagini e video super definiti. La batteria da 5.000mAh è una sicurezza e con la ricarica rapida hai in poco tempo un boost di energia. A meno di 200 euro diventa uno dei migliori telefoni lowcost di questo evento Amazon.

