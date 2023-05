Fire TV Stick 4K Max, l'offerta è strepitosa: costa pochissimo

Il mese di maggio si apre con delle nuove offerte imperdibili su centinaia di prodotti per la smart home firmati Amazon. Come sappiamo molto bene, l’azienda statunitense da oramai diversi anni è diventata anche un produttore e sul sito di e-commerce troviamo dispositivi smart molto utili per la propria abitazione. E come capita in questi casi, tra le promo più interessanti troviamo loro, i Fire TV Stick. Stiamo parlando delle chiavette multimediali che si collegano al televisore e lo trasformano in uno smart TV. Ma non solo. Per chi ha già un TV intelligente permettono di accedere a nuove funzionalità e a un numero ancora maggiore di servizi e applicazioni. Anche grazie alla presenza del telecomando vocale con Alexa integrata che è un vero gioiellino per gli appassionati.

Da oggi troviamo tutti i modelli di Fire TV Stick in promo speciale, ma l’offerta più interessante riguarda due modelli:

Si tratta delle due versioni dedicate a coloro che hanno un televisore 4K (uno standard oramai sul mercato) e che non vogliono perdere la possibilità di vedere film e serie TV con la miglior risoluzione possibile. L’offerta è davvero allettante. Il Fire TV Stick 4K è in promo con uno sconto di ben il 47% (lo si paga praticamente la metà), mentre il modello più prestazionale è in offerta con uno sconto del 43%. In entrambi i casi si tratta della migliore promo degli ultimi mesi e vi consigliamo di approfittarne immediatamente: è sempre molto utile avere in casa una Fire TV Stick.

Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche e funzionalità

A cosa servono e come funzionano i Fire TV Stick? E quale è la particolarità del Fire TV Stick 4K Max? Ora vi daremo una risposta a tutte queste domande. Partiamo dalle basi. I Fire TV Stick sono delle chiavette multimediali che si collegano alla porta HDMI del TV e collegandosi a Internet permettono di accedere a un numero praticamente infinito di applicazioni e servizi. Compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming, comprese Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube, Twitch e RaiPlay. Inoltre, puoi anche scaricare dei simpatici videogame e le app di streaming musicale. I Fire TV Stick sono compatibili con praticamente qualsiasi televisore e sono molto utili anche per chi ha già uno smart TV.

Rispondiamo ora alla seconda domanda. Il Fire TV Stick 4K Max è uno dei modelli più performanti tra quelli che abbiamo a disposizione sul mercato. Le sue caratteristiche si intuiscono già dal nome: supporta i contenuti con risoluzione 4K, ha un processore il 40% più potente rispetto al Fire TV Stick 4K e supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione per una riproduzione streaming più fluida e veloce. Nella confezione è presente anche un telecomando vocale con il supporto ad Alexa con il quale poter lanciare app, film e serie TV, oltre a poter gestire anche gli altri dispositivi smart presenti in casa.

La configurazione e il montaggio sono facilissimi: in meno di cinque minuti il Fire TV Stick è funzionante, basta seguire la procedura guidata sull’app dello smartphone.

Fire TV Stick 4K Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un dispositivo così utile a un prezzo così conveniente non è una cosa di tutti i giorni. E per questo motivo bisogna approfittarne subito e acquistarlo. Come detto, le promo migliori riguardano due modelli che supportano la risoluzione 4K. Ecco un piccolo specchietto con prezzo e sconto.

Fire TV Stick 4K – 36,99€ con uno sconto del 47%

– 36,99€ con uno sconto del 47% Fire TV Stick 4K Max – 42,99€ con uno sconto del 43%

La disponibilità è immediata e c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero. La consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore.

Se volete spendere un po’ di meno e il vostro televisore non ha uno schermo 4K, sono disponibili in offerta anche il Fire TV Stick Lite e il Fire TV Stick "normale"

