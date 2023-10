Fire TV SticK, a questo prezzo è un affare per tutti: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon Press

La "Festa delle Offerte Prime" si avvicina sempre di più: manca meno di una settimana all’evento organizzato da Amazon e dedicato a tutti gli utenti abbonati a Prime. Per due giorni (10 e 11 ottobre) sul sito di e-commerce saranno disponibili migliaia di prodotti di tutte le categorie a prezzi mai visti prima. Come capita spesso in questi casi, già nei giorni precedenti l’evento, il sito comincia a popolarsi di offerte esclusive e a tempo limitato. Esattamente quello che sta accadendo oggi con le Fire TV Stick, le chiavette multimediali che trasformano il televisore in uno smart TV o ne aumentano le potenzialità. Ne troviamo in offerta due modelli: il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick 4K dedicato ai TV che supportano l’alta definizione.

Entrambi i modelli sono disponibili con uno sconto eccezionale che fa letteralmente crollare il prezzo. Il Fire TV Stick "normale" è disponibile con uno sconto del 44% e costa meno di 25€, mentre il Fire TV Stick 4K è in offerta con uno sconto del 52% con il prezzo che si avvicina ai 30€. Due promo da cogliere al volo e che hanno una durata limitata: potrebbero terminare molto presto, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Fire TV Stick: quale modello acquistare

Tra i prodotti realizzati da Amazon, il Fire TV Stick è indubbiamente uno dei più amati e acquistati dagli utenti. E i motivi sono tanti: costa poco (in tutte le sue versioni), è facile da utilizzare e permette di accedere a un numero di applicazioni per lo smart TV praticamente infinito. A cosa serve esattamente questo dispositivo Amazon? Molto semplice: trasforma un televisore "normale" in uno smart TV, mentre per chi ha già un TV intelligente, permette l’installazione di app non compatibili o non supportate, come ad esempio quelle per le piattaforme streaming.

Il funzionamento è semplicissimo: si collega alla porta HDMI del TV e poi si seguono le indicazioni passo-passo presenti sull’app di Amazon. In pochissimi minuti si completa la configurazione e puoi cominciare a utilizzare il Fire TV Stick, l’importante è avere una buona connessione a Internet.

Quale modello scegliere tra la Fire TV Stick "normale" e il modello 4K? Dipende dal proprio televisore. Se si ha un modello vecchio con uno schermo FullHD, la scelta migliore è il Fire TV Stick più economico, mentre se si ha in casa uno smart TV con pannello 4K, l’unica scelta possibile è il Fire TV Stick 4K.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il Fire TV Stick. Solo questa settimana li trovi al minimo storico e a un prezzo accessibile a tutti. Come abbiamo appena visto, il Fire TV Stick "normale" è perfetto per tutti i televisore con schermo FHD, mentre per chi ha in casa uno smart TV è preferibile il Fire TV Stick 4K.

Il primo modello è in offerta con uno sconto del 44% e solo per questa settimana lo paghi 24,99€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con il servizio di Amazon.

Per il Fire TV Stick 4K lo sconto sale addirittura al 53% e il prezzo scende a 32,99€. Lo paghi meno di metà prezzo e fai un super affare, uno dei migliori disponibili in questi giorni su Amazon. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La spedizione e la consegna sono immediati e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore.

