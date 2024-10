Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla al minimo: affare incredibile

Fonte foto: Amazon Press

La Festa delle Offerte Prime si avvicina sempre di più e su Amazon cominciano ad apparire le prime offerte che non devi farti scappare. Una di queste riguarda uno dei prodotti più venduti e amati sul sito di e-commerce: la chiavetta multimediale Fire TV Stick. L’offerta riguarda il nuovo Fire TV Stick 4K, modello lanciato da poco sul mercato e che assicura prestazioni e qualità delle immagini molto elevate. Lo sconto del 47% è molto interessante perché fa crollare il prezzo della chiavetta al minimo storico e la paghi praticamente la metà. Un super affare che non devi farti scappare per nessun motivo. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, essendo il prodotto più venduto sul sito di e-commerce in queste ultime ore.

A cosa serve esattamente il Fire TV Stick 4K? La risposta è molto semplice: si tratta di una chiavetta multimediale da collegare alla porta HDMI del televisore e lo rende smart, permettendo di installare tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Si rivela molto utile anche per chi ha già uno smart TV, ma non ha la possibilità di installare alcune app particolari. Inoltre, integrando anche l’assistente vocale Alexa puoi controllare tramite il Fire TV Stick tutti i dispositivi smart presenti in casa. Insomma, un oggetto utilissimo e che oggi costa pochissimo.

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo da cogliere al volo. Oggi trovi il nuovo Fire TV Stick 4K in offerta a un prezzo di 36,99 euro, con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico, più basso anche del Prime Day. Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da provarlo con tutta calma e capirne bene il funzionamento, ma difficilmente ne resterai deluso.

Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno, oppure il televisore che hai in casa non supporta la risoluzione 4K, non devi preoccuparti, c’è un’altra offerta che fa per te. È disponibile in promo anche il Fire TV Stick "normale" con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 26,99 euro. Negli ultimi giorni è andato letteralmente a ruba e ti consigliamo di approfittarne subito, prima che terminino le scorte.

Fire TV Stick 4K: le caratteristiche e a cosa serve

Una delle domande che vengono poste più di frequente sul Fire TV Stick 4K riguarda il suo utilizzo: a cosa serve esattamente? La spiegazione è più semplice di quello che si possa pensare. La chiavetta multimediale di Amazon è un accessorio per il televisore che permette di installare tantissime applicazioni differenti e di accedere a strumenti e funzioni uniche. Per questo motivo è utile anche per coloro che un televisore smart lo hanno già in casa: il Fire TV Stick gli dona i superpoteri.

Il nuovo modello avanzato è perfetto per chi ha in casa un televisore con uno schermo 4K e vuole vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. Uno degli utilizzi principali del Fire TV Stick 4K, infatti, è vedere contenuti sulle principali piattaforme di streaming, da DAZN ad Amazon Prime Video. Supporta sia la tecnologia Wi-Fi 6 per una riproduzione fluida anche quando ci sono più dispositivi collegati al rouetr. Non manca il supporto al Dolby Vision, all’HDR 10+ e al Dolby Atmos per gustarti ogni contenuto con la miglior qualità video e audio possibile.

Nella confezione trovi anche il telecomando Alexa che, oltre a navigare nel menu del Fire TV Stick, ti permette di gestire con un semplice comando vocale i vari dispositivi smart presenti in casa, svolgendo la funzione di vero e proprio hub per la smart home. Il montaggio e la configurazione sono molto semplici: in poco meno di cinque minuti e seguendo le istruzioni mostrate sull’app dello smartphone, il Fire TV Stick 4K sarà perfettamente funzionante.

