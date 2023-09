Fitbit Charge 6 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Fitbit

E’ stato presentato, ed è disponibile anche in Italia, il nuovo Fitbit Charge 6, il celebre fitness tracker che torna sul mercato con tante interessanti novità. A livello estetico cambia poco rispetto al precedente Fitbit Charge 5 con l’azienda di San Francisco (comprata da Google nel 2019 per 2 miliardi di dollari) che ha aggiunto un tasto per le funzioni veloci e poco altro.

Per quanto riguarda le funzionalità il discorso cambia, e il nuovo modello vede una dotazione tecnica completamente rinnovata, con nuovi sensori e una maggiore precisione sia nel monitoraggio dei parametri vitali che in quello dell’attività fisica.

Fitbit Charge 6 – Fitness tracker con monitoraggio dei parametri vitali e attività sportiva – Versione GPS+NFC

Fitbit Charge 6: scheda tecnica

Anzitutto vale la pena parlare dei materiali del Fitbit Charge 6: la cassa è realizzata in alluminio 100% riciclato e vetro e resina, mentre il cinturino è in silicone con la fibbia in alluminio. A protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass, che lo rende resistente ai graffi e alle varie sollecitazioni esterne, piuttosto comuni durante gli allenamenti.

Le molte novità rispetto al passato si traducono in sostanziosi miglioramenti soprattutto nel controllo dei parametri vitali come la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio cardiaco e quello della temperatura che su questo nuovo fitness tracker promettono rilevazioni estremamente precise, merito anche di un algoritmo di apprendimento automatico completamente rinnovato.

In più, utilizzando l’app Fitbit ECG, gli utenti possono controllare nel dettaglio il proprio ritmo cardiaco, individuare una eventuale fibrillazione atriale e, chiaramente, ricevere notifiche in caso di valori che non corrispondono a quelli normali.

Non mancano nemmeno le funzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, Fitbit Charge 6 consente all’utente di scegliere tra più di 40 modalità di allenamento differenti, da sfruttare appieno nei 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium in omaggio all’acquisto del dispositivo.

E il tutto può essere gestito tramite l’applicazione Fitbit, che permette di avere una panoramica chiara delle principali statistiche di utilizzo del fitness tracker, dei progressi fatti nell’attività fisica e con la possibilità di utilizzare anche la modalità Coach con programmi di allenamento personalizzabili e diverse funzionalità esclusive (riservate agli utenti Premium).

Tra le altre particolarità di questo dispositivo la possibilità di essere connesso alle attrezzature da palestra compatibili, in modo da salvare nell’applicazione anche tutti i progressi fatti con quegli specifici macchinari. In più, l’utente potrà anche ricevere le varie notifiche dalle applicazioni sullo smartphone (come WhatsApp, Gmail e Google Calendar) e utilizzare YouTube Music e Google Maps sfruttando il GPS integrato.

Tra le opzioni di connettività troviamo il Bluetooth (con Google Fast Pair), il GPS e il chip per l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless.

Molto interessante l’autonomia, con fino a 7 giorni con una ricarica completa, per cui sono necessarie circa 2 ore.

Fitbit Charge 6: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Fitbit Charge 6 sarà disponibile dal prossimo 12 ottobre ma può essere già preordinato sul sito ufficiale e su Amazon in tre colorazioni: Ossidiana, Corallo e Porcellana. Il prezzo suggerito è di 159,95 euro.

