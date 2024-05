Fitbit Versa 4 al minimo storico: è l’orologio da comprare oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartwatch dell’azienda statunitense è in offerta con uno sconto del 35% e al minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ecco le funzionalità e quanto costa.

Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch con un costo alla portata di tutti e un rapporto qualità-prezzo elevato, il Fitbit Versa 4 è quello che fa per voi. Soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al punto più basso da diversi mesi a questa parte. Un risparmio che sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Il Fitbit Versa 4 è il classico orologio intelligente pensato per la vita di tutti i giorni. Design, funzionalità e caratteristiche sono pensati per un utilizzo continuo e si adatta a qualsiasi situazione. Vuoi monitorare il tuo stato di salute? Lo puoi fare in tempo reale grazie al sensore per il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Vuoi scoprire se gli allenamenti quotidiano stanno portando dei risultati sulle tue prestazioni? L’orologio ti mette a disposizione un set di analitiche avanzate e tante app per lo sport. Insomma, lo smartwatch perfetto per avere sempre tutto sotto controllo. E oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima.

Fitbit Versa 4 – azzurro

Fitbit Versa 4 – nero

Fitbit Versa 4 – rosa

Fitbit Versa 4 – rosa

Fitbit Versa 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Fitbit Versa 4 è il protagonista di una delle migliori occasioni di questa settimana per quanto riguarda gli smartwatch. Oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 35% e lo paghi 149 euro. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese. L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro, per questo motivo ti suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Il Fitbit Versa 4 è disponibile in più colorazioni e hai l’imbarazzo della scelta.

Fitbit Versa 4: caratteristiche e funzionalità

Il Fitbit Versa 4 è il classico smartwatch completo e versatile, pensato per un utilizzo quotidiano e che si adatta a qualsiasi situazione. Il tutto impreziosito dal fatto che Fitbit è stata acquisita da Google e l’azienda di Mountain View sta iniziando a mettere il proprio zampino anche su questi dispositivi.

L’orologio si caratterizza per un design che ricorda vagamento quello dell’Apple Watch: schermo di forma rettangolare con tutte le informazioni principali sempre pronte per essere consultate. Le dimensioni sono abbastanza contenute ed è anche molto comodo da portare al polso per tutto il giorno.

Le funzionalità offerte sono veramente tante e interessanti, a partire da quelle per la salute. Monitora in tempo reale i tuoi parametri vitali, come ad esempio il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ti avvisa se rileva qualcosa di anomalo ed è in grado di captare i segni di fibrillazione atriale. Non manca il monitoraggio del sonno con un report quotidiano che ti mostra come riposi durante la notte.

Per gli amanti dello sport c’è un set completo di app dedicate alle più svariate attività fisiche. Per ognuna è possibile raccogliere dati avanzati e analizzarli tramite l’app dello smartphone. Ma non solo. Il Fitbit Versa 4 ti fornisce consigli utili su come migliorare le tue performance e su come recuperare al meglio dallo sforzo. Per i primi sei mesi hai anche accesso gratuito all’abbonamento Premium della piattaforma di Fotbit dedicata all’attività sportiva.

La batteria ti accompagna per circa una settimana e tra le funzionalità extra hai anche la possibilità di effettuare i pagamenti in modalità contactless avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Inoltre, collegando l’orologio allo smartphone puoi rispondere alle chiamate in entrata e ricevere le notifiche dei messaggi.

