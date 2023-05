Fitbit Versa 4, il prezzo scende al minimo storico: offerta top

Fitbit Versa 4 è l’ultima novità dell’azienda statunitense nel mondo degli smartwatch. Come i suoi predecessori, è un orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni con funzionalità pensate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A tutte queste si aggiunge anche la compatibilità con il proprio smartphone per ricevere sul polso le notifiche delle app, pagare la spesa oppure utilizzare applicazioni come Google Maps. Un orologio completo e versatile che oggi troviamo anche a un super prezzo.

Nonostante sia uscito sul mercato da pochi mesi, su Amazon è già disponibile in offerta con uno sconto di ben il 27% che lo fa diventare uno degli smartwatch più interessanti disponibili sul mercato. C'è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un'ottima promo per un orologio smart realizzato da un'azienda che è stata acquistata da Google e che è stata una delle prime a credere fortemente in questo settore.

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4: caratteristiche e funzionalità

Per capire la bontà di questo wearable basta veramente poco: bisogna accedere sulla pagina prodotto Amazon e notare la presenza del badge "Scelta Amazon" presente solamente sui prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Concentriamoci sulle funzionalità offerte da questo smartwatch. Fitbit Versa 4 è dotato di sensori di ultima generazione che ci aiutano a monitorare parametri vitali e statistiche avanzate quando facciamo allenamento. Oltre alla classica frequenza cardiaca, l’orologio permette di avere dei dati puntuali e in tempo reale della saturazione dell’ossigeno nel sangue, del livello dello stress e un report mattutino su come si è riposati durante la notte. Grazie al monitoraggio avanzato del sonno, lo smartwatch è in grado di monitorare ben 10 parametri differenti. Inoltre, l’orologio invia notifiche anche quando rileva un ritmo cardiaco anomalo, in modo da poter condividere immediatamente i dati con il proprio medico.

Per gli appassionati di sport troviamo più di 40 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. L’orologio è in grado di rilevare statistiche avanzate e fornisce anche suggerimenti su quando è il momento migliore per allenarsi in base al proprio livello di recupero giornaliero. Grazie al GPS integrato puoi anche tenere traccia del percorso.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di collegare l’orologio con lo smartphone in modo da ricevere le notifiche direttamente sul polso. Ma non solo. Puoi anche controllare sullo smartwatch le indicazioni stradali con Google Maps oppure pagare la spesa in modalità contactless. Supporta anche l’assistente vocale Alexa. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Fitbit Versa 4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Fitbit Versa 4, smartwatch top di gamma che, come abbiamo appena visto, è dotato di componenti e funzionalità molto interessanti. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% a un prezzo di 169€. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che possiate trovare sul web per un orologio di questo tipo. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 33,80€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata con consegna gestita da Amazon anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito ci sono 30 giorni di tempo.

Fitbit Versa 4

