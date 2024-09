Formovie svela Cinema Edge: è il nuovo proiettore 4K con Google TV

Fonte foto: Formovie

Formovie amplia la sua gamma di prodotti con il lancio del nuovo Formovie Cinema Edge. Si tratta di un proiettore 4K che punta a soddisfare le esigenze degli appassionati alla ricerca di un prodotti di qualità (e inevitabilmente di fascia alta, come conferma il prezzo) per la fruizione di contenuti multimediali.

Il modello è dotato della piattaforma smart Google TV e può, quindi, funzionare in modo indipendente per garantire l’accesso a tanti contenuti di intrattenimento. Il nuovo prodotto di Formovie è in fase di preordine e sarà disponibile sul mercato a breve.

Formovie Cinema Edge: caratteristiche

Formovie Cinema Edge è un proiettore 4K di fascia alta, con tecnologia di realizzazione dell’immagine ALPD, realizzata da Appotronics. È supportata la risoluzione 4K con l’immagine che viene realizzata con l’Ultra Short Throw, una tecnologia già utilizzata dall’azienda produttrice anche su altri modelli. La capacità di proiezione è di 100 pollici quando il proiettore si trova a 23 centimetri di distanza. La proiezione può arrivare fino a un massimo di 150 pollici.

Tra le specifiche troviamo un color gamut di 110% Rec. 709 e un rapporto di contrasto pari a 3.000:1. Il proiettore è compatibile con la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. A completare la scheda tecnica ci sono 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Cinema Edge può sfruttare la connettività Wi-Fi 6 e ha tre porte HDMI 2.1 (eARC) oltre che di due USB 2.0 per il collegamento di supporti di memoria. Il comparto audio include due speaker 15 W x 2 con supporto Dolby Audio e DTS-X e la possibilità di abbinamento a dispositivi audio esterni.

Dal punto di vista software, come già anticipato, il proiettore utilizza la piattaforma smart Google TV, già vista anche su numerosi Smart TV e in grado di consentire all’utente l’accesso a tutte le principali app di intrattenimento oltre che a funzionalità smart come la possibilità di interagire con Google Assistant.

Infine per quanto riguarda le dimensioni, il proiettore misura 456x308x91 mm per un peso di 7 chilogrammi. Il consumo è di 30 W e mentre è in standby si riduce fino a 0,5 W.

Formovie Cinema Edge: prezzo

Il nuovo Formovie Cinema Edge sarà in vendita dalla prossima settimana. L’azienda ha confermato l’avvio della disponibilità del suo proiettore 4K a partire dal prossimo 10 di settembre, con un prezzo di listino di 2.499 euro. Gli utenti che effettueranno il preordine, tramite lo store ufficiale di Formovie, però, potranno sfruttare la promo lancio che garantisce uno sconto di 300 euro sul prezzo finale, che arriva, quindi, a 2.199 euro. Il proiettore è disponibile anche su Amazon (anche se al momento in cui scriviamo con un prezzo leggermente più alto rispetto al listino).

Formovie Cinema Edge