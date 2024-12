Fonte foto: TCL

TCL continua a rafforzare la sua gamma di prodotti per l’intrattenimento e, dopo aver scalato posizioni nella classifica dei produttori di Smart TV, ha annunciato anche il lancio di un nuovo proiettore portatile. Debutta, infatti, il nuovo TCL Projector A1, un modello dotato di Google TV come piattaforma smart ed in grado di proiettare immagini fino a 120 pollici di diagonale.

TCL Projector A1: caratteristiche tecniche

Il TCL Projector A1 è il primo proiettore portatile della gamma TCL e misura 127x356x193 mm a fronte di un peso di 2,5 chilogrammi. Il dispositivo include una maniglia pensata per semplificarne il trasporto. Il proiettore, infatti, è stato sviluppato sia per l’utilizzo in casa che per l’utilizzo all’esterno.

La maniglia può diventare anche un cavalletto per regolare l’inclinazione del proiettore, come mostrato nell’immagine in alto. Semplicemente, girando il proiettore, la maniglia diventa un supporto regolabile che consente di trovare il posizionamento giusto del dispositivo, senza comprometterne la stabilità.

Il modello è dotato di due speaker da 8 W con Dolby Audio ed è in grado di generare un flusso luminoso di 360 ISO Lumen con una risoluzione massima supportata delle immagini pari al Full HD 1080p. Il proiettore include anche un sistema di autofocus che consente di regolare le immagini in funzione della grandezza desiderata dello schermo.

Le immagini proiettate possono coprire una superficie pari a un minimo di 45 pollici e a un massimo di 120 pollici. Il contrasto è di 2000:1 ed è presente un sistema di allineamento delle immagini per garantire una corretta visualizzazione in ogni condizione.

Il proiettore di TCL, inoltre, è dotato della piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni e i servizi smart, come la funzione Chromecast, che caratterizzano il software di Google, utilizzato anche da molte Smart TV (compresi tanti modelli di casa TCL). C’è anche la possibilità di collegarsi al proiettore via Bluetooth 5.1.

Il dispositivo può accedere a Internet tramite rete Wi-Fi. La scocca del proiettore è dotata di un sistema di illuminazione Light Sync, con luci a LED colorate che possono adattarsi alla musica in riproduzione. La dotazione di porte comprende una HDMI oltre a una porta USB, per collegare supporti di memoria da cui riprodurre file multimediali, e un’uscita audio analogica.

Per la gestione delle varie funzioni del proiettore è incluso in confezione un telecomando.

TCL Projector A1: prezzo e disponibilità

Il nuovo TCL Projector A1 è già entrato in fase di distribuzione, per ora solo negli Stati Uniti dove viene commercializzato con un prezzo consigliato di 499 dollari (circa 475 euro, a cui bisogna aggiungere l’IVA). Per il momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile distribuzione anche sul mercato europeo e, in particolare, in Italia. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.