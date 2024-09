Fonte foto: Xgimi

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione dell’IFA 2024, dove l’azienda ha svelato anche diverse altre novità, debuttano sul mercato i nuovi Xgimi Aura 2 e Xgimi MoGo 3 Pro che vanno ad arricchire la gamma di proiettori domestici di Xgimi. Entrambi i modelli sono ora acquistabili direttamente su Amazon.

Xgimi Aura 2: caratteristiche e prezzi

Xgimi Aura 2 è il nuovo proiettore smart 4K Ultra Short Throw (UST) dell’azienda. Si tratta del primo modello della gamma Xgimi a integrare la tecnologia Dual Light 2.0 che combina una sorgente luminosa ibrida Wide Spectrum+Narrow Spectrum per garantire una luminosità di 2.300 ISO lumen e una copertura del 99% della gamma cromatica DCI-P3.

Il modello ha un rapporto di proiezione ultra-corto, pari a 0,177:1. In questo modo, bastano 17,82 cm di distanza tra proiettore e telo (o muro) per proiettare uno schermo da 100 pollici.

Rispetto al modello precedente, inoltre, Aura 2 è più compatto del 44%. Il proiettore è destinato agli amanti del cinema in casa, offrendo risoluzione 4K, certificazioni Dolby Vision, HDR10 e IMAX Enhanced e un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1. Son inclusi altoparlanti Harman Kardon da 60 W, con possibilità di riprodurre i flussi audio Dolby Atmos.

Aura 2 è dotato di sistema operativo Android TV 11 integrato e può sfruttare la tecnologia Intelligent Screen Adaption 5.0 per la regolazione automatica dell’immagine, con auto-focus e correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Il comparto connettività include il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il supporto Chromecast, tre porte HDMI, di cui una di tipo eARC, una USB, una LAN e un ingresso audio.

Xgimi Aura 2 è disponibile con un prezzo al pubblico di 2,899 euro ed è acquistabile anche su Amazon. Il modello può essere abbinato allo schermo Fresnel ALR da 100 pollici, sviluppato direttamente da Xgimi per offrire un guadagno di luminosità di 1,4x. Il bundle costa 3.999 euro.

Xgimi MoGo 3 Pro: caratteristiche e prezzi

Tra i nuovi proiettori Xgimi c’è anche il nuovo MoGo 3 Pro. Il modello in questione pesa appena 1,1 chilogrammi ed è pensato per essere facilmente trasportabile e, quindi, anche per l’utilizzo fuori casa (il proiettore può essere alimentato via USB da un power bank da almeno 65 W).

Si tratta, inoltre, del primo modello con Google TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento. Il proiettore è dotato di una sorgente luminosa a LED e di una luminosità di 450 ISO Lumen. La risoluzione è di 1080p, con possibilità di proiettare un’immagine fino a 120 pollici. Il modello è dotato di una staffa integrat a scomparsa, con possibilità di inclinazione fino a 130 gradi.

Ci sono, inoltre, altoparlanti Harman Kardon da 2 x 5 W. Il proiettore può essere utilizzato anche come altoparlante Bluetooth, da abbinare a uno smartphone. È inclusa la tecnologia Intelligent Screen Adaption 2.0, per una corretta messa a fuoco e la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Xgimi MoGo 3 Pro è disponibile con un prezzo di 499 euro mentre in bundle con PowerBase Stand costa 579 euro. L’acquisto può avvenire anche tramite Amazon.

