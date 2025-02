Optoma Photon Go: caratteristiche e prezzo del nuovo proiettore portatile

Fonte foto: Optoma

Il segmento dei proiettori portatili registra un’interessante novità: debutta ufficialmente, infatti, il nuovo Optoma Photon Go, un modello Full HD a tiro ultra corto, pensato principalmente per l’uso in mobilità. Si tratta di un prodotto molto interessante che entrerà in fase di commercializzazione nel giro di pochi mesi.

Il nuovo modello punta a diventare uno dei proiettori UST (Ultra-Short Throw) più economici sul mercato, garantendo, nello stesso tempo, un comparto tecnico di ottima qualità e la possibilità di sfruttare una piattaforma smart aggiornata.

Optoma Photon Go: caratteristiche

Il nuovo Optoma Photon Go è dotato di tecnologia DLP con sorgente laser RGB DuraCore MultiColor (con una durata stimata di 20.000 ore di utilizzo) in grado di generare un flusso luminoso da 650 lumen, offrendo anche una copertura del 100% del gamut BT.2020. La risoluzione è Full HD (1920 x 1080 pixel) con la possibilità di scegliere tra 16:9 e 4:3 per quanto riguarda l’aspect ratio.

Il modello è in grado di proiettare immagini fino a 100 pollici di diagonale, restando a pochi centimetri di distanza dalla superficie dove saranno visualizzate le immagini. Grazie ai sensori integrati è possibile sfruttare la regolazione automatica della messa a fuoco e della correzione keystone.

Per quanto riguarda il comparto di connettività, troviamo una porta HDMI 2.0 e una USB-C oltre a una porta RJ45 e alla possibilità di sfruttare il Wi-Fi. Ci sono anche due speaker integrati, per una potenza di 10 W per speaker, con supporto Dolby Audio.

Sfruttando il Bluetooth, inoltre, è possibile “trasformare” il proiettore in uno speaker Bluetooth, collegando lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo compatibile. Optoma Photon Go include anche una batteria in grado di garantire il funzionamento senza il diretto collegamento alla rete elettrica. L’autonomia stimata è pari a circa 1,5 ore che diventano 4 ore nell’utilizzo come altoparlante Bluetooth.

Il proiettore è facile da trasportare: le dimensioni sono pari a 252 x 157 x 62 mm per un peso di 1,72 chilogrammi. Dal punto di vista software, invece, il proiettore di Optoma è dotato della piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento e varie funzioni smart tipiche delle Smart TV, con la possibilità di sfruttare Google Chromecast.

Optoma Photon Go: prezzo e disponibilità

Il nuovo Optoma Photon Go sarà disponibile a partire dal prossimo mese di aprile 2025. Per il momento, è confermato il prezzo di lancio per il Regno Unito (899 sterline) mentre non ci sono informazioni relative alla distribuzione e al prezzo per il mercato europeo. In Europa, il proiettore di Optoma potrebbe essere distribuito con un prezzo di circa 900 euro. Ulteriori aggiornamenti in merito saranno disponibili già nel corso delle prossime settimane.