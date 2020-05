Fornite Stagione 3 Capitolo 2: tutte le novità in arrivo

Dopo il concerto-evento di Travis Scott e il lancio della nuova modalità Party Royale insieme alla mappa Papaya, Epic Games si sta concentrando sulle novità da introdurre insieme all’inizio della Stagione 3 del Capitolo 2 prevista per il 4 giugno 2020. Una stagione che si preannuncia essere molto “estiva” e non solo perché comincerà a giugno. Secondo le indiscrezioni che stanno uscendo in queste ore e pubblicate sui principali social network, nella nuova stagione di Fortnite a farla da padrone sarà l’acqua.

Secondo le anticipazioni rivelate dallo YouTuber Tabor Hill, fonte abbastanza affidabile quando si tratta di Fortnite, la mappa del videogame è pronta ad accogliere nuovi elementi, tutti a tema acquatico. Nella mappa, già rivoluzionata con l’inizio della Stagione 1, verranno introdotte delle nuove zone dove sarà possibile utilizzare elementi subacquei. Ci saranno sicuramente dei sottomarini, ma non è escluso anche l’arrivo di qualche arma ad hoc da utilizzare in scontri sott’acqua. Inoltre, ci sono anche delle novità sulle nuove partnership strette tra Epic Games e il mondo DC Comics: nella prossima stagione ci saranno eventi dedicati ad Aquaman, con delle skin realizzate da hoc.

Come cambia la mappa di Fortnite con la Stagione 3 Capitolo 2

Gli sviluppatori hanno deciso che sarà la mappa l’elemento su cui investire maggior tempo nell’aggiornamento che dovrà arrivare per l’inizio della Stagione 3 di Fortnite. E i motivi sono più di uno: le tante critiche subite da Epic Games da quando è arrivata la nuova mappa del Capitolo 1, la concorrenza sempre più forte di Call of Duty: Warzone, che fa affidamento su una mappa più grande e che verrà migliorata nelle prossime settimane, e, infine, la necessità di rendere il gameplay più divertente.

Per risolvere i diversi problemi che affliggono il gameplay di Fortnite, gli sviluppatori hanno intenzione di sfruttare maggiormente il tema acquatico, già entrato a far parte del gameplay con l’inizio del Capitolo 2. Secondo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, saranno aggiunte nella mappa nuove zone subacquee dove poter utilizzare dei sottomarini per muoversi. Se tutto questo venisse confermato, si tratterebbe di una grossa novità per il gioco.

Gli eventi della Stagione 3 Capitolo 2 di Fortnite

Epic Games sta lavorando anche sugli eventi e le sfide da proporre nella nuova stagione. E anche in questo caso a farla da padrone sarà l’acqua. Sempre secondo le indiscrezioni, Epic Games lancerà delle sfide a tema Aquaman, grazie a un accordo sottoscritto con DC Comics. Oltre all’evento a tema, ci saranno anche delle skin che potranno essere acquistate nel negozio online.