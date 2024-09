Fonte foto: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Con l’arrivo di iPadOS 18 è ora possibile installare l’Epic Games Store, lo store di Epic Games, su iPad. Questa novità è riservata ai soli utenti in UE, visto che il Digital Markets Act ha costretto Apple ad aprire il suo sistema operativo a store alternativi. La casa di Cupertino, che dovrà fare i conti con una multa colossale in UE, si è adeguata alla normativa con il nuovo major update di iPadOS.

Una volta completato l’aggiornamento del sistema operativo (per iPhone serve avere iOS 17.6), gli utenti iPad potranno ora effettuare l’installazione di Fortnite, il principale gioco disponibile sull’Epic Games Store. Per completare l’operazione non si passa per l’App Store ma bisogna seguire una semplice procedura alternativa, collegandosi al si sito di Epic.

Come installare Fortnite su iPad

Per completare l’installazione di Fortnite su iPad è sufficiente accedere a store.epicgames.com dal browser dell’iPad e poi premere sul banner dedicato alla versione per dispositivi mobili dello store. Nella nuova pagina, bisogna premere sul tasto Installa su iPhone o iPad per avviare la procedura.

Accedendo al sito web tramite computer, indipendentemente dal sistema operativo, apparirà un codice QR sullo schermo. A questo punto, basta inquadrare il codice con il proprio iPad per avviare la procedura di installazione di Epic Games Store e, subito dopo, di Fortnite.

Se il sistema operativo non è stato aggiornato alla versione richiesta per installare lo store, apparirà una schermata di errore, con la richiesta di effettuare l’aggiornamento. Per installare l’ultima versione di iPadOS (o iOS per chi usa iPhone) bisogna andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e verificare la disponibilità dell’update da installare.

La procedura per installare Fortnite (e l’Epic Games Store) su iPad è, sostanzialmente, la stessa che bisogna seguire per installare il gioco anche su tablet Android. Gli utenti iPad (ed iPhone), però, possono installare lo store di Epic soltanto in UE. Nel corso del 2025, per vita di una normativa analoga a quella UE, anche in Giappone sarà possibile accedere allo store di Epic e, quindi, a Fortnite dai dispositivi Apple.

Gli altri giochi di Epic

Oltre a Fortnite, sono disponibili su Epic Games Store per iPhone/iPad anche altri titoli, come Fall Guys e Rocket League Sideswipe. In futuro, lo store di Epic per iPad (e iPhone) si arricchirà con ulteriori giochi, da acquistare o da scaricare gratuitamente. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Una volta installata l’app dello store, non sarà necessario ripetere la procedura ma basterà accedere ad Epic Games Store per installare nuovi contenuti.