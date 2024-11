Fortnite si prepara a tante novità per il 2025 con l'arrivo della prima stagione realizzata interamente con UEFN, l'editor già disponibile per gli utenti

Fonte foto: Epic

Il futuro di Fortnite è stato anticipato in occasione di State of Unreal 2024: durante l’evento, infatti, Epic Games ha chiarito alcune delle novità in arrivo per il suo battle royale, da anni oramai uno dei giochi di maggior successo al mondo. Il 2025 potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per Fortnite che si prepara a ricevere una nuova stagione interamente realizzata utilizzando l’Unreal Editor for Fortnite, meglio noto come UEFN.

Cos’è UEFN

UEFN è attualmente disponibile, in versione beta, come add-on da scaricare gratuitamente dall’Epic Store. Questa è la descrizione utilizzata da Epic Games per descrivere la sua applicazione:

Unreal Editor per Fortnite (UEFN) è un’applicazione per PC che consente di progettare, sviluppare e pubblicare giochi ed esperienze direttamente su Fortnite. Con molti dei potenti strumenti e processi di lavoro di Unreal Engine 5 a portata di mano, tra cui il linguaggio di programmazione Verse, avrai a disposizione un mondo completamente nuovo di opzioni per la produzione e la pubblicazione di giochi ed esperienze per Fortnite che potranno essere apprezzate da milioni di giocatori.

Cosa si può fare con UEFN?

Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di utilizzare UEFN (e gli strumenti dell’Unreal Engine 5) per poter creare elementi per Fortnite, sfruttando al massimo la propria fantasia e creatività, andando ben oltre a quella che è oggi la modalità Creativa del battle royale. Gli strumenti inclusi nell’app sono “molto simili a quelli utilizzati da Epic Games” per la realizzazione di Fortnite. Per il momento, UEFN è disponibile in beta e lo sviluppo continua con nuove funzioni sempre più avanzate. Epic ha confermato di voler continuare ad “espandere le capacità dell’API e del framework del linguaggio di programmazione Verse“.

UEFN: cosa cambia rispetto a Unreal Engine 5?

Utilizzare UEFN non significa utilizzare Unreal Engine 5: l’editor, infatti, è stato progettato per “creare esperienze per Fortnite” garantendo agli utenti la possibilità di accedere a strumenti di progettazione simili a quelli utilizzati dagli sviluppatori di Epic, ricorrendo però a un’interfaccia familiare e più accessibile come quella che caratterizza la modalità Creativa di Fortnite.

Fonte foto: Epic Games

MetaHuman: il futuro della programmazione

UEFN, dal marzo del 2024, include anche MetaHuman, un framework composto da diverse funzioni e che consente di creare personaggi umani digitali con Unreal Engine mantenendo una fedeltà elevata, con animazioni ed espressioni che si avvicinano a quelli dei modelli reali. Gli utenti che sfruttano UEFN possono accedere a MetaHuman per creare e animare personaggi non giocabili (PNG). Si tratta di un elemento fondamentale per l’editor che può ora mettere a disposizione degli utenti strumenti di creazione sempre più completi, non solo per la creazione di ambienti 3D ma anche per la realizzazione di PNG che, da sempre, rappresentano un ostacolo enorme per editor di questo tipo.

Come cambierà Fortnite nel 2025

La roadmap futura di UEFN coinvolge direttamente il futuro di Fortnite. Come chiarito da Epic Games, infatti, l’obiettivo è lanciare entro fine 2025 la prima stagione di Fortnite realizzata interamente con l’UEFN. Le informazioni sono ancora poche ma è confermato che il progetto sfrutterà tutti gli strumenti già disponibili e in arrivo in UEFN, con la possibilità di rinnovare il suo battle royale e offrire ancora più strumenti per la personalizzazione dell’esperienza di gioco agli utenti.

La prima stagione di Fortnite realizzata con UEFN potrebbe rappresentare uno dei punti di svolta per il gioco degli ultimi anni, al pari del passaggio ad Unreal Engine 5 e dell’arrivo del supporto al DLSS 3 di NVIDIA. Per maggiori informazioni su quello che sarà il futuro di Fortnite, molto probabilmente, sarà necessario attendere il prossimo State of Unreal 2025, in programma nei primi mesi del 2025, che dovrebbe fornire qualche anticipazioni sull’utilizzo di UEFN per il gioco di Epic.