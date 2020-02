Fortnite: il mistero dei numeri di telefono da chiamare

17 Febbraio 2020 - Manca ormai veramente poco al lancio ufficiale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 fissato per il 20 febbraio e, come ormai di consueto, gli sviluppatori diEpic Games stanno covando qualcosa di nuovo e spettacolare, pronti a stupire tutti gli appassionati. In molti attendevano un teaser trailer che annunciasse l’inizio del secondo capitolo della seconda Stagione, ma questa volta, Epic Games ha deciso di stupire ancora una volta i propri fan con una misteriosa campagna pubblicitaria.

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Fortnite 2 Stagione 2 sarebbe normale attendere il classico video con le novità del nuovo aggiornamento, ma per ora nulla è apparso online. Un fatto abbastanza inusuale, ma nelle ultime ore si è capito il motivo: Epic Games, infatti, ha diffuso delle brevi clip video andate in onda su dei maxi schermi pubblici in giro per il mondo insieme ad una serie di manifesti affissi nelle maggiori città del pianeta. Segnalazioni di queste “apparizioni” arrivano da diverse parti del globo, Francia, Giappone, Brasile, ma lo stesso pare stia accedendo in altri paesi e altre città. E la particolarità è che questi video pubblicizzano alcuni numeri telefonici e di tanto in tanto appare una mano color oro. Cosa vogliono significare?

Fortnite: cosa sono gli strani numeri di telefono

I brevi filmati video e i manifesti non sembrano anticipare, né svelare alcun che, tranne degli enigmatici numeri di telefono. L’unica cosa che appare sia nei video che nei manifesti è il logo di “Fortnite” caratterizzato dall’impronta di una mano dorata ed altri elementi, sempre dorati, insieme ad un semplice, ma alquanto inspiegabile, numero di telefono. Uno scherzo? Non proprio, il numero di telefono è attivo e perfettamente funzionante. Chiamando il numero, una voce registrata all’altro capo del telefono recita un messaggio, sempre lo stesso: “Sì signore, gli agenti sono stati chiamati. La scheda per accedere alla cassaforte è stata già acquisita“.

Per ora questo è tutto, non si sa a cosa si riferisca questo messaggio, tutto fa presupporre a qualche missione speciale o a qualche sfida presente nella nuova Stagione di Fortnite. Per alcuni la presenza nel video di una mano dorata potrebbe far pensare all’arrivo di un quarto materiale indistruttibile da utilizzare nella costruzione delle fortezze.

Quando inizia il Capitolo 2 Stagione 2 di Fornite

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è atteso per il prossimo giovedì 20 febbraio tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana e porterà con sé un nuovo set di sfide e battaglie reali. Per ora non ci resta che attendere, vi terremo informati su eventuali nuovi sviluppi.