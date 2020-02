Messaggio segreto di Fortnite: quale è il numero italiano da chiamare

18 Febbraio 2020 - Manca oramai veramente poco all’inizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. L’inizio della nuova stagione è previsto per giovedì 20 febbraio ed Epic Games ha iniziato in questi giorni una nuova campagna pubblicitaria. E come accaduto con la fine della prima Stagione, anche in questo caso la software house ha pensato a qualcosa di unico nel suo genere. Ne abbiamo già parlato ieri: nelle principali città del Mondo Epic Games ha acquistato gli spazi pubblicitari sui cartelloni luminosi e ha iniziato a trasmettere un video dove appare un numero di telefono.

Il numero è finalmente attivo anche in Italia. Gli appassionati di Fortnite possono chiamare il numero verde 800.743.024 e ascoltare il messaggio della voce registrata. Si tratta di un messaggio enigmatico e che fa molto pensare in vista dell’inizio della nuova Stagione del videogame. Finora non sono uscite molte indiscrezioni sulla novità studiate da Epic Games, ma si preannuncia un Fortnite rinnovato, perlomeno nelle dinamiche di gioco. Pochi giorni, e ne sapremo sicuramente di più.

Fortnite: quale è il numero da chiamare

Segnalazioni di queste “apparizioni” sono arrivate in questi giorni da diverse parti del globo come Francia, Giappone e Brasile ed ora, finalmente, è la volta dell’Italia. Anche i giocatori italiani possono chiamare il misterioso numero e ascoltare lo strano messaggio registrato. Curiosi? Basta digitare sul vostro telefono il numero verde 800.743.024. Il messaggio registrato è sempre lo stesso e dura poco meno di venti secondi.

Fortnite, cosa dice il messaggio misterioso

Basta chiamare il numero verde per ascoltare con le proprie orecchie cosa Epic Games ha pensato per noi. Dopo qualche secondo di attesa parte il messaggio registrato: “Agenti delle Ombre compromessi, il reclutamento è iniziato, buona caccia agente” e alla fine si sente anche un rumore di fondo, come se fosse il miagolio di un gatto. Un messaggio criptico che pre-annuncia un grande evento a cui i giocatori dovranno partecipare all’inizio della Stagione 2.

Nei video e nei manifesti si capisce ben poco, ancora non chiaro quale siano le sorprese pensate dagli sviluppatori della software house per l’attesissimo e imminente secondo capitolo di Fornite, ma la particolarità di questa nuova campagna pubblicitaria sta nella presenza di alcuni numeri telefonici e di una serie di elementi color oro. La presenza del color oro potrebbe far supporre all’arrivo di un quarto materiale indistruttibile da utilizzare nella costruzione delle fortezze? Per ora non è dato sapere, ma gli indizi finora conosciuti danno molto da pensare ai fan di Fortnite.

Quando inizia il Capitolo 2 Stagione 2 di Fornite

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 inizierà giovedì 20 febbraio tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana e porterà con sé inediti set di sfide e nuove battaglie reali. Nel frattempo continueremo a tenervi informati su eventuali nuovi sviluppi.