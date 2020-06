Fortnite, rinviato l'inizio della Stagione 3: la data ufficiale

Inizialmente doveva essere il 4 giugno, poi è stata rimandata all’11 giugno per perfezionar il lavoro e ora arriva il nuovo annuncio: la Stagione 3 del Capitolo 2 di Fortnite è stata nuova mente posticipata, questa volta al 17 giugno. L’annuncio arriva direttamente da Epic Games sul sito ufficiale di Fortnite, ma il motivo è completamente differente rispetto al passato. Nessun problema con lo sviluppo della nuova stagione o con il videogame, ma solamente voglia di rispettare i problemi che stanno vivendo milioni di statunitensi.

Le proteste esplose negli USA e che hanno portato agli scontri in molte città hanno obbligato le aziende a rivedere i loro piani. Sony ha rinviato la presentazione della PS5 a data da destinarsi, lo stesso ha fatto Google con il lancio di Android 11. Anche Activsion ha deciso di posticipare il lancio della Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare e di Call of Duty: Warzone, attesa per il 3 giugno. E se il principale avversario decide di posticipare a data da destinarsi l’uscita di una nuova stagione molto attesa, Epic Games non poteva che fare lo stesso. Ed ecco la decisione di posticipare la Stagione 3 Capitolo 2 a mercoledì 17 giugno.

Fortnite, Stagione 3 rimandata: ecco il perchè

“Gli ultimi eventi ci ricordano in maniera pressante le ingiustizie della nostra società, dalla negazione dei diritti umani fondamentali all’impatto del razzismo, esplicito e implicito che sia, contro le persone di colore. Siamo ben consapevoli delle sofferenze che i nostri amici, parenti, compagni di squadra, giocatori e comunità stanno soffrendo.

Crediamo nell’uguaglianza e nella giustizia, nel pluralismo e nell’integrazione, valori fondanti che devono precedere le opinioni politiche.

Il team non vede l’ora di continuare a far crescere Fortnite, ma dobbiamo bilanciare il nostro desiderio di lanciare la Stagione 3 con il bisogno del nostro team di prendersi una pausa per concentrarsi su di sé, sulle proprie famiglie e comunità.”

Con questa nota apparsa sul sito ufficiale, Epic Games ha annunciato di aver posticipato per la seconda volta l’arrivo della Stagione 3, che già nei progetti iniziali sarebbe dovuta iniziare a tra aprile e marzo. E invece gli appassionati dovranno aspettare il 17 giugno. La software house ha anche annunciato che l’evento in diretta Il Dispositivo che si doveva tenere sabato 6 giugno è stato rimando al 15 giugno. Il motivo è sempre lo stesso: le rivolte scoppiate negli Stati Uniti.