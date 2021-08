La fotocamera economica per fare foto e video sott'acqua

Se vi state chiedendo come abbiano fatto tutti i vostri amici a girare e pubblicare su Facebook quei video incredibili che li ritraggono in vacanza mentre vanno in mountain bike, si arrampicano sulla roccia o scendono in fondo al mare, allora la risposta è una sola: Action Cam, i vostri amici hanno comprato una Action Cam.

Con questo termine si intendono le fotocamere digitali di piccole dimensioni, progettate proprio per accompagnare l’utente mentre fa sport o è in situazioni “poco comode“, situazioni in cui non è il caso di tirare fuori dalla tasca lo smartphone per fare una foto o un video. Come sempre, quando parliamo di dispositivi elettronici, ci sono Action Cam da centinaia di euro con funzioni evolute e prestazioni eccezionali, e ci sono Action Cam economiche che hanno soprattutto uno scopo: farci provare il prodotto, per capire se ci può essere utile. Un esempio di Action Cam economica, ma che ha collezionato centinaia di ottime recensioni su Amazon grazie al suo rapporto qualità-prezzo, è la Apexcam 4K WiFi 20MP, che ha anche un vantaggio specifico: è impermeabile.

Apexcam 4K WiFi 20MP M80 Air: caratteristiche tecniche

Come dice il nome stesso, la Apexcam 4K WiFi 20MP è una Action Cam con risoluzione 4K (sia per foto che per video, fino a 30 fps), con sensore da 20 MegaPixel e connessione WiFi.

Il modello M80 Air, in particolare, è dotato di un piccolo display LCD da 2 pollici, obiettivo ultragrandangolare da 170 gradi e doppia batteria da 1.050 mAh (in confezione c’è anche il caricabatteria, che può ricaricare entrambi gli accumulatori contemporaneamente).

I file video vengono registrati sulla memoria interna da 32 GB o, in alternativa, su una scheda SD da comprare a parte (per i video in 4K servono memorie veloci).

Per le riprese subacquee viene fornita in dotazione una apposita custodia impermeabile con certificazione IP68: si può scendere fino a 40 metri di profondità. C’è anche un telecomando wireless con portata fino a 15 metri, che resiste anche a 15 metri di profondità.

Non mancano poi staffe di vario tipo, per agganciare l’Action Cam alla moto, alla bici, al casco o in macchina.

Apexcam 4K WiFi 20MP M80 Air: quanto costa

Questo modello di Action Cam, quindi, va bene un po’ per tutti coloro che vogliono iniziare a usare questo tipo di device per divertirsi durante le proprie uscite e scorribande, da soli o con gli amici: ha un po’ tutto quello che serve, non pesa troppo, è robusta e ben accessoriata.

E, soprattutto, costa poco: su Amazon oggi la si compra per appena 70 euro. Con un prezzo del genere conviene provarla, magari poi ci si appassiona e si passa ad un modello più evoluto, come le varie GoPro.

Apexcam 4K WiFi 20MP – Action Cam Ultra HD – Impermeabile fino a 40 metri